​​​​​​​عملية التعقيم في إقليم الجزيرة مستمرة

تواصل بلديات الشعب في إقليم الجزيرة حملات تنظيف وتعقيم المدن والنواحي لدرء ظهور فيروس كورونا المستجد، بشكل منتظم بالتنسيق مع خلية الأزمة، واليوم قامت بلدية الشعب في ناحية تل حميس بتعقيم المؤسسات المدنية، ومركز قوى الأمن الداخلي، والشوارع والأرصفة وأبواب المحلات التجارية للمرة الثانية.

وبادر الأهالي وعناصر من قوى الأمن الداخلي إلى مساعدة فرق التعقيم في تنظيف الشوارع وتعقيمها، في خطوة تدل على روح المساعدة والعمل المشترك لتفادي ظهور فيروس كورونا.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تل حميس عبدالرحمن الهادي أوضح أن العمل في تعقيم المراكز والمؤسسات وشوارع الناحية والبلدات التابعة لها لا يزال مستمراً.

(ش أ/أ ب)

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