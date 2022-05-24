​​​​​​​عملية الإحصاء السكاني تستهدف ثلاثة نواحي في مقاطعة الحسكة

بدأ مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة يوم أمس الاثنين المصادف الـ 23 من الشهر الجاري، المرحلة الثانية من عمليات الإحصاء السكاني، بعد الانتهاء من مقاطعة قامشلو ونواحيها، لتستهدف ثلاثة نواحي في مقاطعة الحسكة وهي كلً من ناحية الدرباسية وتل تمر وزركان".

تتم العملية الإحصائية عبر الأجهزة الإلكترونية /آيباد/ وذلك عبر تطبيق خاص بعملية الإحصاء، حيث يتم جمع البيانات، وتشمل العملية تسجيل عدد أفراد الأسرة المسافرين أو المقيمين، بالإضافة إلى الأسر المهجرة والوافدة والنازحة من مناطق خارج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، واستقرارها في هذه النواحي، وعناوين السكن والوضع الاجتماعي والمعيشي للفرد والأسر بالاعتماد على دفتر العائلة والهوية الشخصية والمعلومات التي جمعها أرشيف الكومين.

ويشارك في العملية الإحصائية 351 فريقاً، تشكلوا من 756مدرس/ة من هيئة التربية والتعليم، بالإضافة لمشاركة الإداريين في المجالس وكومينات النواحي، مستهدفين من خلالها مراكز النواحي الثلاث، والبلدات التابعة لها كجبل كزوان في تل تمر، وبلدة السيكر والغنامة وقرماني وتل كرمه في الدرباسية.

والتقت وكالتنا بالرئيس المشترك لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء مجيد الحاج العلي أشار بقوله لوكالتنا قائلاً" بدأنا بتنفيذ مشروع الأحصاء على مستوى إقليم الجزيرة بدءاً من منطقة الكوجرات كتجربة ووضع المشروع على قيد التنفيذ في الواقع لتلافي العثرات، وبعد النجاح الذي حققناه، أتممنا عملية الإحصاء في مقاطعة قامشلو بشكلً كامل".

وأوضح" منذ يوم أمس الاثنين دخلنا بالمرحلة الثانية وهي عملية الأحصاء في مقاطعة الحسكة بحيث استهدفنا من خلالها ثلاثة نواحي وهي كلً من الدرباسية وزركان وتل تمر، وجميع فرقنا الميدانية تتحرك لعملية الإحصاء ولم نواجه أي مشاكل وفق المخططات التي وضعناها".

ولفت الحاج علي" بشكلً خاص في تل تمر توقعنا أن يكون الأمر معقداً بسبب تواجد النازحين، ألا أننا لم نواجه أي مشكلة في ذاك السياق".

والهدف من عملية الإحصاء " إنشاء قاعدة بيانات واسعة لنتمكن من فرز المعلومات والاعتماد على الخطط التي سنرسمها في المستقبل ودراسة تطور هذه الحالات على جميع الأصعدة، وتأمين احتياجات كافة المناطق الممسوحة من تأمين للخدمات وبناء مدارس ومستوصفات وغيرها "، يضيف الحاج.

وأنهى حديثه قائلاً" قبل الانتهاء تبين لنا مؤشرات كبيرة ومؤكدة، وسنعمل لمعالجة كافة نقاط الضعف والخلل، لتأمين كافة احتياجات سكان المنطقة، كما أننا سنعمل على استكمال البيانات التي تخص الواقع الزراعي والحيواني حتى نأسس بنك معلومات كامل ونستثمرها خلال الأيام المقبلة من عملنا".

ومن جهته أوضحت المتحدثة باسم لجنة الإحصاء بشرى شيخي عبر اتصال هاتفي لوكالتنا قائلةً" بخصوص عمليات الإحصاء في ناحية زركان نواجه بعض المشاكل بسبب الوضع الأمني، بحيث كانت تعيق عمل الفرق القائمة بعملية الأحصاء، ومع عودة الهدوء للمنطقة تستكمل الفرق عملها بشكل طبيعي حتى ساعات متأخرة من اليوم لإتمام العملية الإحصائية في المنطقة".

ومن المقرر أن تنهي اللجان القائمة على العملية الإحصائية عملها في النواحي الثلاث اليوم، لتستهدف بعدها النواحي الجنوبية لمقاطعة الحسكة".

(أ ح/م)

ANHA