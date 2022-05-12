​​​​​​​عملية الإحصاء السكاني تبدأ في 4 نواحي من مقاطعة قامشلو

انطلقت عملية الإحصاء السكاني في النواحي الـ 4 بمشاركة مدرسي ومدرسات من هيئة التربية والتعليم ومجالس وكومينات هذه النواحي.

وتستمر بدون أي عوائق تذكر حتى الآن، بمشاركة وتعاون من قبل الأهالي في الأحياء والقرى التابعة لهذه النواحي.

تتم العملية الإحصائية عبر الأجهزة الإلكترونية /آيباد/ وذلك عبر تطبيق خاص بعملية الإحصاء، حيث يتم جمع البيانات.

وتشمل العملية تسجيل عدد أفراد الأسرة المسافرين أو المقيمين، بالإضافة إلى الأسر المهجرة والوافدة والنازحة من مناطق خارج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، واستقرارها في هذه النواحي، وعناوين السكن والوضع الاجتماعي والمعيشي للفرد والأسر بالاعتماد على دفتر العائلة والهوية الشخصية والمعلومات التي جمعها أرشيف الكومين.

وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات من أجل الاعتماد عليها في كافة الأمور المتعلقة بالإدارة الذاتية ومؤسساتها وفي كافة المجالات الصحية والخدمية والاقتصادية والخطط الاستراتيجية المستقبلية.

هذا، ومن المقرر أن تستمر هذه العملية لمدة يومين متتاليين، مع تعطيل كل مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في النواحي المذكورة.

وكانت عملية الإحصاء السكاني قد انطلقت في 26 من نيسان الماضي في منطقة الكوجرات التابعة لناحية ديرك في مقاطعة قامشلو، واستمرت ليومين، فيما وانطلقت في الـ 7 من شهر أيار الحالي في مركز ناحية ديرك ومنطقة برآف ونواحي تل كوجر وجل آغا وكركي لكي، لتستمر هذه المرة أيضاً لمدة يومين متتالين.

(ك إ/ س ر)

ANHA