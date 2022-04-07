​​​​​​​عملية اغتيال تطال أحد عناصر قوات حكومة دمشق في الريف الشرقي لدرعا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع عملية اغتيال جديدة بمدينة درعا طالت أحد عناصر قوات حكومة دمشق، في ريفها الشرقي، حيث جرى استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين على طريق الجيزة - الكحيل، شرق درعا، ما أدى إلى إصابته بجراح نقل على إثرها إلى المشفى ليتوفى هناك متأثراً بجراحه.

ويأتي ذلك، في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده مدينة درعا على الرغم من إجراء ما يسمى "التسويات" في المنطقة.

وبذلك فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد 123 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 102 شخص، هم: 53 من المدنيين بينهم سيدة وطفلين، و35 من العناصر التابعة لحكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر ما تسمى "التسويات"، و6 من المسلحين المحليين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق من داعش و5 مجهولي الهوية وعنصر من المجموعات الموالية لروسيا.

(د ع)