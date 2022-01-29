​​​​​​​عمليات تمشيط تستمر في سجن الصناعة ومدينة الحسكة وسط تعاون الأهالي

تواصل قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية عمليات التمشيط في سجن الصناعة وفي أحياء مدينة الحسكة.

وأفاد مراسلنا، أحمد محمد من مدينة الحسكة بأن هناك انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوى الأمن برفقة آليات ومصفحات عسكرية، في أحياء المدينة، واستمرار عملية التمشيط والبحث والمسح الأمني والعسكري، التي لم تتوقف حتى في الليل.

ودخلت عمليات تمشيط أبنية السجن يومها الثالث، وتمشيط ما تبقى من أحياء مدينة الحسكة يومها الثاني، وسط تعاون أهالي مدينة الحسكة الملتزمين بكافة التدابير التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي، في حملة التمشيط والبحث عن بقايا خلايا مرتزقة داعش المهاجمة التي شنت هجوماً على سجن الصناعة والأحياء المحيطة بها.

ولفت عضو قوى الأمن الداخلي، سامي عبد الكريم دياب، المشارك في عمليات تمشيط حي غويران إلى أن تعاون الأهالي معهم مستمرٌ ضمن أحياء المدينة، موضحاً أن مهمتهم الأساسية هي تمشيط الأحياء المحيطة بسجن الصناعة، وتأمين المنطقة وحماية منازل المدنيين.

(م)

ANHA