​​​​​​​عمليات تمشيط مستمرة داخل سجن الصناعة وأحياء مدينة الحسكة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في الأربعاء الفائت 26 كانون الثاني الجاري السيطرة على سجن الصناعة وفرض الاستسلام على حوالي 3500 من المرتزقة المعتقلين الذين شاركوا في الاستعصاء الذي عقب شن خلايا لمرتزقة داعش هجوماً على السجن في الـ 20 من كانون الثاني الحالي.

بعد إحكام السيطرة على سجن الصناعة، تستمر لليوم الثاني قوى الأمن الداخلي وقسد في حملة التمشيط والبحث والتحري الدقيق والمسح الأمني والعسكري في مهاجع سجن الصناعة في غويران الذي تحصن فيها خلايا المرتزقة الذين هاجموا السجن.

كما باشرت، اليوم، قوى الأمن الداخلي عملية تمشيط وبحث ومسح أمني وعسكري، فيما تبقى من أحياء مدينة الحسكة، مع استمرارها في تمشيط حيي "الغويران، والزهور" بحثا عن خلايا داعش.

ترافقت عمليات التمشيط مع انتشار مكثف لآليات ومصفحات عسكرية، وسط عمليات تفتيش للمنازل يقوم بها أفراد في قوى الأمن الداخلي.

(أم)

ANHA