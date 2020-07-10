​​​​​​​عمليات بغداد تعثر على صاروخ مُعد للإطلاق نحو المنطقة الخضراء

وقالت قيادة العمليات في بيان، إن القطعات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة، وتم تفكيكه ورفعه بدون حادث.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، يوم الأحد، استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا، ما أدى إلى إصابة طفل، مشيرةً إلى إحباط هجوم على معسكر التاجي في بغداد.

وتواجه كتائب حزب الله، اتهامات من واشنطن، بالوقوف وراء هجمات صاروخية تستهدف منذ أشهر، السفارة الأميركية في بغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودًا أميركيين في أرجاء البلاد.

(آ س)