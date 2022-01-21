​​​​​​​عمليات التمشيط في الحسكة مستمرة ومقتل مرتزقين آخرين من داعش - تم التحديث

وتستمر عمليات تمشيط قوات مكافحة الإرهاب YAT، وقوى الأمن الداخلي، لمحيط سجن غويران وحي الزهور جنوبي مركز مقاطعة الحسكة، التي بدأت في وقت متأخر من مساء يوم أمس بحثا عن مرتزقة خلايا داعش التي هاجمت سجن غويران.

وأفاد مراسلنا من داخل حي غويران في المدينة، أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من القضاء على مرتزقين آخرين من خلايا مرتزقة داعش التي هاجمت سجن غويران، بعد أن رصدت تحركهم بالقرب من كلية الاقتصاد في الحي.

وترتفع حصيلة قتلى مرتزقة خلايا داعش التي هاجمت السجن حسب مراسلينا إلى 5 قتلى.

وشنت خلايا لمرتزقة داعش في الساعات الأولى من مساء أمس الخميس هجوما على سجن غويران المخصص لاحتجاز مرتزقة داعش، في محاولة منها الوصول إلى البوابة الغربية للسجن بعد تفجيرات بآليات مفخخة سبقت الهجوم، لتسهيل فرار المرتزقة من السجن.

وبدأ هجوم خلايا داعش بتفجير سيارة ودراجة مفخخة بالقرب من الباب الرئيسي للسجن، عقبه اندلعت اشتباكات قوية بالأسلحة الفردية.

(أم)

ANHA