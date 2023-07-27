​​​​​​​أملهن عودة المياه إلى الصنابير

"نستجدي شربة ماء"، بهذه العبارة استنجدت النساء في الحسكة لإنهاء أزمة انقطاع المياه، اللواتي من أكثر الفئات المجتمعية تأثراً بانقطاعها.

وتتعالى أصوات النساء والرجال والأطفال في أحياء مدينة الحسكة في ساعات الصباح الأولى، أثناء قيامهم بنقل المياه من الخزانات الموجودة في الخارج إلى المنزل.

وقطعت دولة الاحتلال التركي مياه محطة علوك أكثر من 36 مرة، عن أكثر من مليون ونصف المليون نسمة في مدينة الحسكة وقراها، منذ احتلالها لمدينة سري كانيه في تشرين الأول 2019، وسط صمت المنظمات الإنسانية والدولية التي تدلي في بعض الأحيان ببيانات خجولة، دون حل المعضلة.

تجلس المواطنة وضحة شهاب البالغة من العمر ستون عاماً، أمام خزان المياه الموجود بالقرب من منزلها بحي المشيرفة، وتقول: "نعاني من قلة المياه منذ عدة أعوام، لكن المشكلة تزداد أكثر في فصل الصيف، لاستخداماتها المتعددة في الغسل والتكييف".

وبينت أن أعداد الصهاريج كبيرة، ولكنها غالية الثمن لذلك "لا نستطيع تعبئة المياه منها"، وتابعت على هذا النحو: "كما يتحجج أصحاب الصهاريج بأن حارتنا قديمة ويصعب الوصول إليها، وهذا ما يضطرنا لنقل المياه عبر جالونات (قارورات) كبيرة وثقيلة من الخزانات".

وتقوم وضحة بنقل المياه أكثر من خمس مرات عبر جالونات، الأمر الذي يثقل كاهلها، مشيرة إلى أن المياه التي تنقلها إلى المنزل "لا تكفينا لقضاء الحاجات المنزلية الأساسية فيما يخص التنظيف والمأكل والمشرب".

تنتقد وضحة المنظمات التي تدّعي الإنسانية والقوى الدولية، لعدم وضعها أي حد لانتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق الأهالي والمنطقة.

وقالت بعجز: "جفت صنابير منازلنا من المياه، إلى متى سنبقى على هذا الحال؟".

بينما، تقف المواطنة عمشة كريس البالغة من العمر (67 عاماً) والتي تعاني من مرض القلب والسكري والضغط، في طابور منذ ساعات الصباح الباكر أمام إحدى خزانات المياه، من أجل تعبئة قارورة مياه لإحضار وجبة الفطور لعائلتها.

ولسان حالها يقول: "نستجدي شربة ماء، إننا ننقل المياه بشكل يومي ولمرات متتالية لسد حاجيات عائلتي من المياه، عبر عربة مقنطرة صنعناها من حديد على أيدينا".

من جهتها، طالبت المواطنة عمشة كريس المنظمات الإنسانية والإدارة الذاتية بإيجاد حلول سريعة لحل معضلة قطع دولة الاحتلال التركي للمياه عن مدينة الحسكة.

(م ح)

ANHA