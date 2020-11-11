​​​​​​​أمهات شهداء الكريلا ينددن بالهجمات التركية على باشور

الحسكة

أدلت أمهات مقاتلي الدفاع الشعبي (الكريلا) والشهداء ببيان إلى الرأي العام في مدينة الحسكة تنديدًا بالاقتتال الكردي ـ الكردي.

بيان أمهات الكريلا والشهداء قرئ في حديقة كاوا بحي المفتي، بحضور العشرات من أمهات وأسر الكريلا، من قبل إحدى الأمهات، إيفا عبد الكريم محمد.

وقالت إيفا عبد الكريم محمد في مستهل قراءتها للبيان "إن حركة حرية كردستان منذ تأسيسها تعمل وتناضل من أجل الحرية وحماية المجتمع من العبودية والظلم".

وأضافت: "نندد ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق باشور ومناطق الدفاع المشروع كحفتانين وغاري".

ونوهت إيفا إلى أن حركة التحرر الكردستانية تستطيع صد ومقاومة العدوان التركي على مناطق الدفاع المشروع بمقاومتها وبطولاتها، ولدينا ثقة بأنها قادرة على حماية مناطقها.

وأكدت إيفا أن حركة التحرر الكردستانية بُنيت على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وبهذا الفكر ستدحر مخططات الدولة التركية.

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء ومقاومة الكريلا.

عامودا

أدلت أمهات شهداء الكريلا في ناحية عامودا ببيان إلى الرأي العام حول استمرار الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع والمخططات التي تحاك ضد الشعب الكردي والمكتسبات التي حققها.

وتجمعت العشرات من أمهات شهداء الكريلا أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية، ورفعن صور القائد عبد الله أوجلان.

وقرئ البيان من قبل عضوة مؤتمر ستار هناء خالد والتي أكدت أن دولة الاحتلال التركي تستمر بهجماتها على مناطق حفتانين وغاري ومتينا، وأشارت إلى تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي.

ولفتت هناء خالد أن حركة التحرر الكردستانية ومنذ تأسيسها تعمل من أجل تحرير الشعوب المضطهدة من الظلم والعبودية، وأوضحت أنها أصبحت مصدر القوة للشعب الكردي.

وأكدت أن المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي سيتم إفشالها بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ونضال ومقاومة مقاتلي الحرية.

وأشارت أن أمهات الشهداء هن مدرسة للأخلاق وقالت: "نحن أمهات وأخوات مقاتلي الكريلا سنصعد من نضالنا ونسلك الطريق الذي رسمه لنا القائد عبد الله أوجلان ولن نسمح للمحتلين بتحقيق أطماعهم الاستعمارية وسنصعد من نضالنا وكفاحنا حتى الوصول إلى الحرية".

(كروب/م)

ANHA