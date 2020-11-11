​​​​​​​أمهات شهداء الكريلا في الحسكة ينددن بالهجمات التركية على باشور

أدلت أمهات مقاتلي الدفاع الشعبي (الكريلا) والشهداء ببيان إلى الرأي العام في مدينة الحسكة تنديدًا بالاقتتال الكردي ـ الكردي.

بيان أمهات الكريلا والشهداء قرئ في حديقة كاوا بحي المفتي، بحضور العشرات من أمهات وأسر الكريلا، من قبل إحدى الأمهات، إيفا عبد الكريم محمد.

وقالت إيفا عبد الكريم محمد في مستهل قراءتها للبيان "إن حركة حرية كردستان منذ تأسيسها تعمل وتناضل من أجل الحرية وحماية المجتمع من العبودية والظلم".

وأضافت: "نندد ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق باشور ومناطق الدفاع المشروع كحفتانين وغاري".

ونوهت إيفا إلى أن حركة التحرر الكردستانية تستطيع صد ومقاومة العدوان التركي على مناطق الدفاع المشروع بمقاومتها وبطولاتها، ولدينا ثقة بأنها قادرة على حماية مناطقها.

وأكدت إيفا أن حركة التحرر الكردستانية بُنيت على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وبهذا الفكر ستدحر مخططات الدولة التركية.

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء ومقاومة الكريلا.

(م)

ANHA