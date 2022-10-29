​​​​​​​أمهات مقاتلين حاربوا ضد خيانة PDK : نستمد نضالنا من نهج مقاومة الشهيدة بيريتان

المقاومة هي نهج المرأة الكردستانية المكافحة من أجل حريتها وحرية كل امرأة مضطهدة، وقد جسّدت قيّم الثورة وحققت المكاسب الكبيرة للمرأة، وتطورت من خلال مراحلها النضالية التحررية، بفضل الآلاف من الشهيدات والتضحيات والمقاومة الأسطورية.

في 25 تشرين الأول عام 1992، في حرب الخيانة التي خاضها الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمشاركة مع دولة الاحتلال التركي وإيران في منطقة خاكورك في باشور (جنوب كردستان) ضد حركة التحرر الكردستانية، قاومت الشهيدة بيريتان حتى الرصاصة الأخيرة، وبعد نفاذ ذخيرتها، وكي لا تقع أسيرة في أيدي الخونة ألقت بنفسها من أعالي المنحدر.

'نحن نسير على نهجها'

حنيفة حسن والدة الشهيد محمود نذير محمد (الاسم الحركي لهنك)، انضم إلى حركة الحرية عام 1991 واستشهد عام 1994، وأخت الشهيد شيخموس سعيد حسن (الاسم الحركي جمبلي)، انضم إلى حركة الحرية عام 1989، واستشهد عام 1998 في جبال كردستان.

تذكر حنيفة، أن ابنها أرسل لها رسالة ذات مرة، كتب فيها "المناضلة بيريتان قاتلت حتى الرمق الأخير ولم تستسلم، واستشهدت بكل بطولة وبسالة، لذلك نحن نسير على نهجها وسنناضل حتى الشهادة"، وأكد أيضاً "إذا اجتمع العالم كله علينا فإننا سنقاوم ونقاتل وندافع عن كردستان بكل قوتنا".

"كردستان تنادي أبنائها المناضلين للدفاع عنها" بهذه الكلمات تعبر الأم حنيفة، وتشير إلى استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة دولياً (الكيماوي) ضد قوات الكريلا، والصمت الدولي حياله، قائلةً: "لماذا هذا الصمت الدولي الرهيب، فجرائمهم تعدت كل المعايير الحقوقية والأخلاقية والإنسانية".

وتحدثت عن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1992، ورفض المناضلة بيريتان الاستسلام له، مبينة "كانت عمليتها الفدائية بإلقاء نفسها من أعلى الجرف الصخري فعدم استسلامها رسالة لجميع نساء العالم بعدم الاستسلام للأعداء، وللحزب الديمقراطي الكردستاني المستمر بخيانته إلى يومنا هذا للقضية الكردية".

وأكدت أن وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن مرتبط بوجود حركة حرية كردستان التي تدافع عن أراضي كردستان وباشور (جنوب كردستان) نيابة عن الأولى التي دأبت على اتباع نهج الخيانة.

مرحلة جديدة من مراحل النضال في حركة التحرر الكردستانية

أما شاها أمين هساري، والدة الشهيد دليل دليل، استشهد في روج آفا في عام 2014، وزوجة أخ الشهيدين شبال ومهدي شيخموس، استشهدا بجبال كردستان في أعوام التسعينات، تقول عن تلك المرحلة: "الشهيدة بيريتان بدأت مرحلة تاريخية من مراحل النضال في حركة التحرر الكردستانية، هذه البطلة التي جسدت في شخصيتها القيادة وحقيقة تاريخ المرأة الكردستانية عبر مراحل التاريخ".

وتضيف: "مقاومة الشهيدة بيريتان أصبحت ميراثاً تستند إليه آلاف النساء اللواتي اخترن المقاومة ورفضن كافة أشكال الخنوع والاستسلام".

وتلفت الانتباه إلى عدم رغبتها في ذكر "لم يتخل PDK عن نهج الخيانة، فما تشهده مناطق جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا من هجمات متتالية من قبل دولة الاحتلال التركي بهدف القضاء على الكرد خير دليل على ذلك، ولم تكتفِ بذلك وأصبحت تعقد اتفاقات مع المحتل ضد الكرد".

(ي م)

ANHA