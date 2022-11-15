​​​​​​​أمهات من إقليم الجزيرة: الكريلا هم أملنا وسنكون إلى جانبهم

خلال مشاركتهن في التظاهرة الجماهيرية المنددة باستخدام دولة الاحتلال التركية للأسلحة الكيمياوية ضد مقاتلي الكريلا، والتي أقيمت أمس في مدينة قامشلو، تحدث عدد من أمهات الشهداء ومقاتلي الكريلا لوكالتنا حول الموضوع.

والدة الشهيدة هيفيدار، خمي علي من ناحية تربه سبيه قالت: "كفى للدولة التركية الفاشية التي تقتل وتبيد أبناءنا بالأسلحة الكيماوية. يجب على الجميع الانتفاض في جميع أجزاء كردستان وفي جميع أنحاء العالم. اليوم هو يوم الشعوب، يوم الدفاع عن الوجود. سوف نبقى إلى جانب قوات الكريلا ونصعد المقاومة طالما بقينا على قيد الحياة".

والدة الشهيد مظلوم، سينم حمزة من منطقة ديرك: بداية أوجه التحية للقائد آبو. إن مقاتلي الكريلا يدافعون عن الإنسانية ضد سياسات الإبادة التي ينتهجها أردوعان. سوف نواصل دعم أبنائنا إلى النهاية، وستكون نهاية أردوغان مثل نهاية نمرود، على يد مقاومة الشعوب ومقاومة الكريلا. النصر لنهج الكريلا وفلسفة القائد آبو.

الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الدرباسية جيهان عبدي: لقد خرجنا إلى ساحات الكرامة والمقاومة من كافة مناطق شمال وشرق سوريا، لكي نوصل أصواتنا إلى العالم بأننا ندعم ونساند الكريلا ونندد بالدولة التركية. يجب على العالم أن يعلم أن الكريلا هي الشعب والشعب هو الكريلا. مقاتلو الكريلا هم أبناء هذا الشعب، ولا نقبل أية جرائم بحقهم. الكريلا هي أملنا، ونحن نقف إلى جانبهم.

والدة الشهيد باهوز جيندا، جنار يوسف من ناحية تل تمر: الكريلا يدافعون عن كرامة وشرف العالم والإنسانية. إننا نندد بالدولة التركية التي تهاجم مناطق الكريلا بالأسلحة الكيماوية. كما نستنكر الصمت العالمي حيال هذه الجرائم. إن الجهات التي تلتزم الصمت هي شريكة في جرائم الدولة التركية. كما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً أكبر شريك للدولة التركية. الحزب الديمقراطي صادر الأقنعة الواقية التي تم إرسالها للكريلا، وشارك في هذه الجريمة. لذلك فإن القاتل الأكبر هو الحزب الديمقراطي. إننا باسم أمهات الشهداء نؤكد مساندتنا لمقاتلي الكريلا.

مريم عمر من مدينة قامشلو ووالدة أحد مقاتلي الكريلا: أحيي المقاومين على ذرا جبال كردستان. وأحيي مقاومتهم ضد جيش الاحتلال التركي وأسلحته الكيماوية. كما أدعو منظمات حقوق الإنسان، للخروج عن صمتها. وباسم أمهات الكريلا أؤكد استعدادي لحمل السلاح والمقاومة في كل مكان.

ANHA