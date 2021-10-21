​​​​​​​أمهات السلام يطالبن PDK بتسليم جثماني الشهيدين لذويهما في أسرع وقت

وتجمعت أمهات السلام أمام خيمة الاعتصام والتي دخلت يومها الثامن عشر في معبر سيمالكا للمطالبة بجثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين على يد مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

قرئ البيان من قبل الأم سعاد مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف وجاء في نص البيان ما يلي:

"نثمن جهود الأمهات والأهالي الذين يعتصمون في خيمة الشرف، والتي ستبقى مستمرة حتى تسليم جثامين الشهداء، لتنتهي بعدها خيمة الاعتصام".

وتابع البيان" بأن الديمقراطي الكردستاني منع أمهات السلام للمرة الثانية أثناء محاولتهن الدخول إلى باشور كردستان لإيصال رسالتهن إلى سلطات باشور كردستان، وفي حال كانت الجثامين بيد الفاشية التركية لم نطلب منهم، ولكن جثماني الشهيدين بيد أخوتنا وكان من المفروض أن يقيموا مراسم لهم وليس منع تسليمهم لذويهم".

وأضاف البيان" إن الديمقراطي الكردستاني لم يقبل رسالتنا أثناء تقديمنا مطالبنا، وقابل طلبنا بالرفض للمرة الثانية، إلا أنهم وعدوا أمهات السلام بقبول رسالتهم يوم السبت وتسليمها للجهات المعنية، ليتم التنسيق عبر علاقات المعبر للوصول إلى نتائج بعد تسليم الرسالة وإرسالها إلى الجهات المختصة".

وأشار البيان" إن أمهات السلام ماضيات في مشروعهن السلمي حتى استلام جثماني الشهيدين لذويهما، وإنهاء الخلافات التي تعيق تحقيق وحدة الصف الكردي والعيش المشترك في الأجزاء الكردستانية الأربعة".

(ع ع/ل)

ANHA