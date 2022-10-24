​​​​​​​أمهات السلام يطالبن بالتحقيق حول استخدام الكيماوي في مناطق الدفاع المشروع

أدلت أمهات السلام في ناحية تل تمر اليوم الإثنين، ببيان إلى الرأي العام، تنديداً باستخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي (HPG) في جبال كردستان.

قرئ البيان أمام مزار الشهداء في ناحية تل تمر، بمشاركة العشرات من النساء وأمهات السلام، وذلك من قبل العضوة في مؤتمر ستار، زيرين حجي.

تحدث بيان أمهات السلام في البداية عن هجمات دولة الاحتلال التركي، قائلاً: "نشهد في الآونة الأخيرة هجمات الدولة التركية الفاشية على جبال كردستان، كما أننا نشهد مقاومة قوات الكريلا أمام كل أسلحة الدمار الشامل التي تهدف عبر هجماتها إخماد نيران الثورة في كل أجزاء كردستان وإبادة الكرد بكل الأساليب الوحشية والمخزية للإنسانية".

وقال البيان: "تسطر مقاومة قوات الحرية ملاحم بطولية وتاريخية هناك، ويكتب تاريخ أسماء 17 من مشاعل الثورة الذين أشعلوا طريق الحرية بمقاومتهم واستشهادهم، لذلك ليسمع كل العالم ويعلموا معنى المقاومة والحرية الحقيقة في جبال كردستان، وأن الكردستانيون يستمرون بالسعي وراء طريق الحرية والسلام، الطريق الذي شقوه بمقاومة ونضال قوات السلام والحرية (الكريلا)".

ونشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) سجلّ 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة، في بيان أكدت توثيقهم خلال ستّة أشهر من الحرب "بين 14 نيسان المنصرم وحتّى 14 من تشرين الأول الجاري، استخدام الأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة 2467 مرّة".

ودعا "ليصل صدى أصواتنا إلى كل المنظمات ودول التحالف، بوقف الهجمات الوحشية التركية الفاشية على جبال الحرية".

نوه البيان إلى أن المشهد يصدم الإنسان ويخالف الإنسانية وخطير للغاية، "لذا لا يمكن إخفاء هذا الوضع، لذلك فإن السبيل الوحيد لسد الطريق هو أن يذهب وفد مستقل إلى المنطقة وإجراء التحقيقات اللازمة".

وأهاب البيان في ختامه بشعب روج آفا لمساندة ودعم قوات الكريلا، قائلاً: "لنكن سندٌ لأبنائنا وبناتنا الكريلا، لنكن لائقين بتضحياتهم وجسارتهم، لنكن صوتٌ واحد وقوةٌ لا تهزم، كي نهزم جميع القوى الإمبريالية والهيمنة العالمية ونفشل مخططاتهم وتنتصر ثورتنا ضد أعداء الإنسانية".

(م ح/ي م)

ANHA