​​​​​​​أمهات السلام يستنكرن رفض الديمقراطي الكردستاني دخولهن إلى باشور كردستان

وكانت 26 من أمهات السلام من مدن ومقاطعات إقليم الجزيرة قد توجهن، إلى معبر فيش خابور في باشور كردستان، للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم، اللذين استشهدا في كمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في خليفان في آب الماضي.

والتقت وكالتنا مع أمهات السلام أثناء تجمعهن أمام جسر سيمالكا وتوجههن إلى باشور كردستان، ومنع الديمقراطي الكردستاني عبورهن، تحدثت إحدى أمهات السلام غالية أحمد لوكالتنا وقالت:" تجمعت 26 من أمهات السلام والشهداء للتوجه إلى معبر فيش خابور وإعطائهم رسالة ضمن ظرف مغلق لإرسالها إلى الجهات المعنية، إلا أنهم منعونا من العبور إلى معبر فيش خابور دون أن يعرفوا مضمون الرسالة".

وتابعت غالية:" بعدما طلبنا منهم الرد على رسالتنا حول تسليم جثماني الشهيدين، إلا أنهم لم يعطونا أي جواب مقنع، وقالوا لا نملك شيئاً ولسنا أصحاب القرار، وأنكروا وجود جثامين الشهداء لديهم".

وأضافت غالية:" نحن أمهات السلام عبرنا عن رسالتنا أمام معبر فيش خابور بأن أمهات السلام لن يتراجعن عن الاعتصام حتى تسليم الجثامين، ولن نقبل بهذه الممارسات التي ينتهجها الديمقراطي الكردستاني، وسنواصل خطا الشهداء ولن نسمح لأي كان بالمساس بشهدائنا".

وبدورها قالت الأم قديفة خلف من المكون الإيزيدي والمشاركة ضمن وفد أمهات السلام بأن "وجودنا في معبر سيمالكا الحدودي هو للمشاركة في فعالية خيمة الاعتصام حتى تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، وأثناء توجهنا إلى معبر فيش خابور لم تعطِ قوات الديمقراطي الكردستاني أي قيمة لأمهات السلام أثناء تواجدنا على الجسر الذي يربط باشور كردستان مع روج آفا".

وتابعت قديفة بأن" أمهات السلام سيواصلن اعتصامهن في معبر سيمالكا حتى تسليم جثماني الشهيدين"، مضيفةً بأن قوات الديمقراطي الكردستاني أنكرت وجود جثامين الشهداء في إقليم كردستان وادعت بأن الجثامين موجودة لدى القوات الإيرانية".

وأشارت قديفة" بأنهن وقفن تحت أشعة الشمس لأكثر من ثلاث ساعات أمام معبر فيش خابور، إلا أن قوات الديمقراطي الكردستاني منعت أمهات الشهداء من الدخول إلى باشور كردستان وتسليم جثامين الشهداء الذين استشهدوا في خليفان".

(ل)

ANHA