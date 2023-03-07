تنديد أمهات السلام، جاء عبر بيان، أُدليَ به في مزار الشهداء في مدينة الطبقة، اليوم (7 آذار) بحضور أمهات الشهداء، وقرأته الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، فوزة المحمد، إذ جاء فيه:

"الدولة التركية على الرغم من الزلزال الذي ضرب تركيا ومناطق واسعة من سوريا، تقطع نهر الفرات -شريان الحياة عن سوريا، وتزيد معاناة السوريين".

وأشار البيان إلى أن "إيران هي الأخرى ونظامها الاستبدادي يمارس القمع والاضطهاد بحق الشعوب المطالبة بالحرية، ويقتل النساء والأطفال بحجج واهية وكان آخرها الجريمة النكراء، حيث تم تسميم طالبات المدارس".

مؤكداً "من حقنا أن نعيش بسلام، أليس من حق هؤلاء النساء والأطفال أن ينعموا بالأمن والأمان، ونضالنا من أجل تحقيق السلم والسلام للعالم أجمع سيواصل المسير".

وختاماً، أدان البيان جميع الأعمال الإجرامية، وطالب القوى الدولية وحقوق الإنسان "بالوقوف إلى جانبنا" ليحل السلام في العالم.

(ع ص/ي م)

ANHA