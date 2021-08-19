​​​​​​​أمهات الشهداء: سياسة تشديد العزلة على القائد أوجلان تزيد من إصرارنا على المقاومة

منذ أكثر من 22 عاماً والدولة التركية تفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان وتمنع عائلته ومحاميه من زيارته، الأمر الذي يثير حفيظة الأهالي الذين يرفضون ذلك.

وفي هذا الصدد التقت وكالتنا مع أمهات الشهداء في حييّ الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

والدة الشهيد ريزان مظلوم، أمينة بركات، أشارت إلى أن فرض الدولة التركية العزلة على القائد عبدالله منذ أكثر من 22 عاماً بهدف إبعاد الشعب عن فكره، وأضافت "إلا أن الشعب التواق للحرية لا تنال هذه الممارسات من إرادته بل تزيد من إصراره ومقاومته في وجه جرائم الدولة التركية".

وذكّرت أمينة بركات بحديث للقائد في إحدى الاجتماعات الجماهيرية التي حضرتها، وقالت: "القائد أكد على تحرير كافة الشعوب المضطهدة وأنه لا فرق بين كردي أو عربي".

وبدورها شددت على مواصلة نضالها وأبدت استعدادها للتضحية بجميع أبنائها في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان من سجن إمرالي، وفي هذا الصدد أيضاً ناشدت منظمات حقوق الإنسان الدولية لرفع العزلة عن القائد ووقف انتهاكاتها الجسيمة بحقه.

مخاوف تركيا من امتداد الفكر الأوجلاني

ومن جانبها لفتت والدة الشهيد حمودة، فيدان حسين، إلى مخاوف الدولة التركية من امتداد أفكار القائد عبد الله أوجلان وانتشارها بين شعوب العالم مبيّنة أن فكره "يشكل خطراً على الدول الرأسمالية والسلطوية ولا يتناسب مع نفوذها لهذا تعمد إلى فرض العزلة عليه".

وأكدت فيدان حسين أن السياسات التي تمارسها الدولة التركية بحقهم في شخص القائد أوجلان "لا تحطم إرادتهم بل تزيد من تمسكهم بثورة الحرية وتصعد إصرارهم على المقاومة".

كما ناشدت الحزب الديمقراطي الكردستاني للوقوف مع أبناء جلدتهم في وجه أطماع الدولة التركية المعادية للشعب الكردي وتسعى إلى تجزئتهم، وأن الأخيرة حتماً ستغدر به في حال انتهائها من تحقيق مصالحها.

القائد ساع لتحقيق السلام والحرية لشعبه

أما والدة الشهيد عاكف، فاطمة خلو، التي التقت بالقائد عبد الله أوجلان في إحدى الاجتماعات التي عقدها في حلب في عام 1990، ونقلت عنه تأكيداته على ضرورة توحيد الشعب الكردي صفوفه للوقوف في وجه الاحتلال والدول السلطوية.

موضحة أن مساعي القائد هي تحقيق السلام والحرية لشعبه، وأردفت أن المؤامرة الدولية التي طالته "ما هي إلا لإعاقة حركة الحرية الساعية إلى تحرير الإنسان من سطوة أنظمة الدول الرأسمالية"، وأعربت فاطمة خلو في ختام حديثها عن استنكارها للعزلة المطبقة على القائد عبدالله أوجلان.

(س ر)

ANHA