​​​​​​​أمهات الشهداء: سنرفع من وتيرة نضالنا حتى تحرير القائد أوجلان

تزداد ردود فعل أمهات الشهداء الداعمة للحملة التي أصدرتها منظومة المجتمع الكردستاني KCK في 12 أيلول/سبتمبر تحت شعار "كفى للاحتلال، الوقت هو وقت حماية الثورة".

وبهذا الصدد التقت وكالتنا مع أمهات الشهداء اللواتي شددن على ضرورة رفع وتيرة نضالهن حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان.

قدرية خليل حيدر والدة الشهيد "خبات" دعت في بداية حديثها الشعوب التواقة للحرية كافة للانضمام إلى الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني KCK، وقالت: "لن نتخلى عن هذه الحملة حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان من سجون الدولة التركية الفاشية".

وأضافت قدرية "قدمنا الآلاف من الشهداء في سبيل حماية أرضنا وشعبنا ولن نتخلى عن الطريق الذي سلكه أبناؤنا حتى الوصول إلى مبتغاهم، إلا أن نيجرفان برزاني والذي يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK يقوم بزيارات مفاجئة إلى تركيا في حين تنفذ الدولة التركية غارات جوية على المدنيين في جنوب كردستان.

من جانبها قالت أمينة عبدو والدة الشهيد "ريزان مظلوم" ندعم الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني KCK والتي اعتبرتها بمثابة خطوة هامة لتحرير القائد، لأن فلسفة القائد هي مفتاح الحل للمشاكل كافة في الشرق الأوسط.

وتابعت أمينة: "عندما نقدم فلذات أكبادنا للدفاع عن أرضنا وقضيتنا وفق فكر وفلسفة القائد الأممي عبد الله أوجلان فإننا لن نتوانى عن تقديم أرواحنا فداءً للقائد الذي أنار أمامنا طريق الحرية".

مستذكرة حديث القائد عبد الله أوجلان في أحد الاجتماعات بأن حرية المرأة تكمن في حرية كردستان وأن تحرير المرأة سيجعل من ثورة روج آفا منعطفاً تاريخياً هاماً.

وعن أهمية حملة منظومة المجتمع الكردستاني KCK في الوقت الراهن أشارت أمينة بأنه قد حان الوقت لتحرير القائد الذي كرس حياته لخلاص الشعوب من الظلم والاستبداد، وعلى جميع الكرد في أرجاء كردستان كافة أن يوحدوا صفوفهم لإفشال المخططات كافة التي تحاك ضد الكرد.

وأكدت أمينة بأنهن لن يقفن مكتوفات الأيدي بل سيرفعن من وتيرة نضالهن وكفاحهن حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان.

ANHA