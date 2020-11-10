​​​​​​​أمهات الشهداء ومؤسسات مدنية: على البرزاني مواجهة الاحتلال التركي وليس مقاتلي الحرية

يحشد الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ منتصف تشرين الأول قواته في منطقتي كاري ومتينا حيث مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، بهدف عرقلة تحركات قوات الدفاع الشعبي التي تتصدى لهجمات الاحتلال التركي، وتنديداً بهذه التحركات نظّمت أمهات الشهداء وقفات احتجاجية عدّة في ناحية تربه سبيه ومدينة قامشلو، كما أصدرت مؤسسات المجتمع المدني ومجالس الشعب في ناحية كركي لكي بياناً حول هذا الموضوع أيضاً.

تربه سبيه

اجتمعت أمهات الشهداء في ناحية تربه سبيه أمام مؤسسة عوائل الشهداء، وكشفن عن رؤوسهن تنديداً بالتحركات الأخيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق الدفاع المشروع، وأكدن أن هذه التحركات هي مؤامرة بتوجيهات تركية.

وإلقاء النساء لأغطية رؤوسهن هي عادة اجتماعية قديمة، تقوم بها النساء حال اندلاع نزاع أو اشتباك أو خصام، وعند تدخل النساء وإلقاء أغطية الرؤوس، فهذا يلزم جميع الأطراف بإنهاء كل اشتباك أو خصام.

وطالبت أمهات الشهداء خلال التجمع كافة أبناء الشعب الكردي بالخروج ضد هذه المؤامرة التي تستهدف مكتسبات الشعب الكردي.

وناشدت شاها عثمان وهي والدة الشهيد ريوان الذي استشهد في 2014 أثناء هجمات مرتزقة داعش على المناطق الجنوبية لناحية تربه سبيه، خلال التجمع كافة الأطراف الكردستانية بإعلان موقف كردي موحد يحمي مكتسبات الشعب الكردي، وعدم الانجرار خلف المؤامرات التي تستهدف وجود الكرد ومكتسباتهم التي حُقّقت بدماء آلاف الشهداء.

وعبرت أمهات الشهداء عن سخطهن من تحركات ومواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بإلقاء أغطية رؤوسهن، ووجهن دعواتهن للشعب الكردستاني بالوقوف ضد هذه التحركات والمواقف البعيدة عن القيم الكردية والكردستانية.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو نظمت أمهات الشهداء وقفة احتجاجية أمام مزار الشهيد دليل ساروخان، وعبّرن عن سخطهن من مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتحدثت خلال الوقفة الاحتجاجية روجين آغا والدة الشهيد تولهلدان، الذي استشهد أثناء التصدي لهجمات مرتزقة داعش على مناطق شمال وشرق سوريا عام 2018، وقالت: "باسم أمهات السلام والشهداء نعلن للرأي الكردي أننا ضد أي تحركات تستهدف مكتسبات ووجود الشعب الكردي".

ودعت روجين آغا كافة القوى والأحزاب الكردية والكردستانية والشعب الكردي للوقوف في وجه كل من يعادي القضية الكردية ويهدف لخلق حرب داخلية ليس للكرد فيها أية مصلحة.

بعدها ألقت أمهات الشهداء أغطية رؤوسهن في إشارة إلى ضرورة الوقوف في وجه تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يهدف إلى إشعال حرب داخلية.

على البرزاني الوقوف في وجه الاحتلال التركي، لا الدخول إلى خنادق مقاتلي الحرية

حنيفة حسن إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، دعت الحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة البرزاني لإيقاف تحركاته وحشد قواته في مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني والبرزاني مواجهة الاحتلال التركي، لا الدخول إلى خنادق مقاتلي الحرية".

وبدورها دعت حفيفه إبراهيم والدة الشهيد يوسف نبي الذي استشهد أثناء التصدي لهجمات الاحتلال التركي على سري كانيه عام 2019، كافة القوى الكردستانية لتوحيد صفوفهم، وعدم الانجرار خلف ألاعيب مغتصبي كردستان.

كركي لكي

وكان لعدد من مؤسسات المجتمع المدني ومجالس الشعب في ناحية كركي لكي الموقف ذاته، إذ أصدرت بياناً نددت فيه بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وتحشيد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته في مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

وقرأ عضو مجلس ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو سليمان حسن البيان وأدان الهجمات البربرية والوحشية للدولة التركية في مناطق كردستان عامة وشنكال بشكل خاص.

وأشار سليمان حسن في البيان إلى أن شعب المنطقة حافظ عليها بفضل تضحيات الشهداء وفلسفة القائد عبد الله أوجلان في حين كانت المناطق السورية الأخرى تعاني من الحرب والقتل والدمار.

وأضاف "من هنا وباسم جميع مكونات شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر الهجمات البربرية والوحشية للدولة التركية في مناطق كردستان عامة ومناطق شنكال وقنديل خاصة، كما نناشد حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم الانجرار وراء السياسات التركية الرامية إلى إشعال الاقتتال والفتنة بين الإخوة".

وقال في ختام البيان "على الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن يكون على درجة من الوعي والمسؤولية لهذه المرحلة الحساسة والمصيرية التي تمر بها كردستان وذلك من أجل الحفاظ على مكتسبات الكرد والعمل على وحدة الصف الكردي ضد العدو والمحتل التركي".

جل آغا

وفي ناحية جل آغا اجتمع العشرات من أهالي الناحية أمام مركز قوات حماية المجتمع، ورفعوا لافتة كُتبت عليها "لا تقع في فخ عدوك، ولا تقاتل أخاك"، تنديداً بحشد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته في مناطق حق الدفاع المشروع.

وخلال التجمع تحدث فرج حسين، واستنكر باسم الأهالي هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع والهجوم التركي الأخير على شنكال.

وبيّن حسين بأن كافة مكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان تكاتفوا وتمكنوا من دحر مرتزقة داعش جغرافياً.

ودعا حسين باسم أهالي جل آغا الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسعود البارزاني لعدم الانجرار وراء سياسة الدولة التركية، وخلق اقتتال داخلي، وألا يبتعد عن الصف الكردي.

كوباني

وفي مدينة كوباني، اجتمعت العشرات من زوجات وأمهات الشهداء في متحف مدينة كوباني الذي ما يزال يضم شواهدا للحرب التي شهدتها المدينة ما بين عامي 2014 و 2015 وذلك لإبداء موقفهن من سياسة التصعيد التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان.

وباسم الحاضرات، تحدثت الأم شكرية مسلم وإحدى زوجات الشهداء ونددت بسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني واعتبرته تحالفا مع الدولة التركية التي تكن العداء للشعب الكردي وتمارس بحقه أبشع الجرائم.

وأضافت: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة إلى التاريخ وأن يقوم بتصحيح الأخطاء لأنه هناك وقت للعودة إلى نفسه ومساندة الشعب الكردي وإخوته بدل مساندة العدو".

وشددت الأم شكرية على ضرورة توحيد الصف الكردي لمواجهة الأعداء وعدم ارتكاب الأخطاء التي تقع في صالح العدو بإشعال حرب أخوة".

وعندما أنهت الأم شكرية حديثها، نزعت النساء أغطية رؤوسهن ورمتهن على الأرض، وذلك في مطلب واضح منهن لإنهاء كل توتر أو نزاع قائم.

(كروب/ أ ب)

ANHA