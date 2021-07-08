​​​​​​​أمهات الشهداء والكريلا: أبنائنا الكريلا مصدر قوتنا

تزامناً مع هجمات الاحتلال التركي، تتصاعد مقاومة مقاتلي الدفاع الشعبي الكريلا ومقاتلات وحدات المرأة الحرة YJA-STAR في جبال كردستان ويحققن انتصارات كبيرة رغم استخدام جيش الاحتلال أحدث التقنيات والأسلحة المتطورة.

وتأكيداً على دعمهن، طالبت أمهات شهداء وكريلا من كوباني الأهالي بتبني مقاومة أبنائهن.

فاطمة عيسى أم لمقاتل وشهيدين (بروين مقاتلة YPJ استشهدت في كوباني، وتكوشر من مقاتلي كريلا استشهد في جبال كردستان، أما الثالث يناضل اليوم في جبال كردستان ضد الاحتلال التركي)، تحدثت لوكالتنا.

وأشارت في بداية الحديث إلى مقاومة القائد عبدالله أوجلان ومقاومة السجون والكريلا في جبال كردستان، وقالت بهذا الصدد: "الدولة التركية مهما فعلت لن تستطيع كسر إرادة الشعب الكردي، والنصر سيكون حليف الكريلا ".

وتساءلت قائلة: الكريلا لم يتعدوا على أمن أحد، فلماذا تستهدفهم تركيا بالطائرات والأسلحة الكيمياوية؟".

وطالبت الأم فاطمة عيسى من الشعب الكردي الاتحاد في وجه الاحتلال التركي، كما ناشدت كافة أمهات الكريلا بأن يتبنين مقاومة أبنائهن حتى تحقيق النصر.

النصر حليفنا

من جهتها قالت فاطمة أحمد خليل والدة المقاتلة في صفوف الكريلا سولين كوباني: "نحن أمهات الكريلا نساند مقاومة أبنائنا حتى ولو كان ذلك بتقديم الدعم المعنوي لهم، ولن يهدأ لنا البال حتى ينتصر أبناؤنا".

ووجّهت فاطمة أحمد رسالة مفادها: "أقول لأردوغان مهما شن هجماته ضد أبنائنا بالطائرات والأسلحة الثقيلة لن يستطيع كسر إرادتنا وإرادتهم، والنصر سيكون حليفنا، فهم قوتنا ونحن قوة لهم".

فاطمة أشارت في سياق الحديث إلى أن دولة الاحتلال التركي تخشى من إرادة الشعب الكردي وبشكل خاص إرادة المرأة الحرة التي تناضل ضد فاشيته، لذا يكثف هجماته بشكل هجمي.

في النهاية دعت الأم فاطمة أحمد كافة النساء بدعم مقاومة الكريلا، وقالت: "هم بحاجة إلى دعمنا ومساندتنا لهم، ونحن بحاجاتهم".

(س و)

ANHA