​​​​​​​أمهات الشهداء في كوباني: سنستمر في المطالبة بجثامين شهداء كمين خليفان

تحت شعار "بروح مقاومة كوباني سندحر الاحتلال والخيانة" وفي إطار الفعاليات المطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا التي تحتجزهم سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور (جنوب كردستان) منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، نصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات خيمة اعتصام للمطالبة بجثامين شهداء الكريلا الأحد في مدينة كوباني، بحضور أعضاء المؤسسات والمراكز والهيئات والأحزاب السياسية في إقليم الفرات من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الـ 3 ظهراً.

الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي قالت لوكالتنا إن "نصب خيمة الاعتصام هذه هو استكمال للفعاليات التي قامت بها أمهات السلام في معبر سيمالكا للمطالبة بجثامين شهداء الكريلا التي تحتجزها سلطات الديمقراطي الكردستاني".

استنكرت عائشة أفندي تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقالت إن "عائلة البرزاني تسير على نهج الخيانة عبر التاريخ وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يأخذ تعليماته من دولة الاحتلال التركي وذلك واضح خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها نيجرفان برزاني إلى تركيا"، مؤكدة أن "شعب المنطقة أصبح واعياً لما يحدث من حوله وأصبح يعرف قيمة الشهداء ويعرف من يخون وطنه ولماذا؟".

نوهت عائشة إلى أن شعب المنطقة يسعى دائماً إلى ترسيخ السلم والأمان قائلة "متى ترك الحزب الديمقراطي الكردستاني نهج الخيانة، فسيتحقق السلام والأخوة", معاهدة الاستمرار بتنظيم الفعاليات المختلفة حتى تحقيق مطالب أمهات الشهداء باستلام جثامين شهدائهم، ودعت الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العودة إلى الطريق الصواب وترك نهج الخيانة.

من جانبها، قالت الناطقة باسم منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة, حليمة أوصمان: "إن شعب المنطقة يدعم الكريلا ونهج الشهداء ويسير على خطاهم".

استنكرت حليمة أوصمان اتباع الحزب الديمقراطي الكردستاني نهج الخيانة واحتجازهم لجثامين شهداء الكريلا وقالت: "يتوجب على الديمقراطي الكردستاني ترك نهج الخيانة والتخلي عن مساندة أردوغان".

عاهدت حليمة بالسير على خطا الشهداء والمشاركة في كافة الفعاليات التي تنظم لأجل مساندة أمهات الشهداء حتى تسلمهم جثامين أبنائهم الشهداء.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

(م ع/ف)

ANHA