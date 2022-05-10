​​​​​​​أمهات الشهداء في دمشق ينددن بهجمات الإبادة ويؤكدن دعمهن للكريلا

وتجمع عدد من أمهات الشهداء في منطقة وادي المشاريع بحي زورآفا في العاصمة دمشق، للإدلاء ببيان إلى الرأي حول هجمات الإبادة التي تتعرض لها مناطق الدفاع المشروع وشنكال من قبل جيش الاحتلال التركي وحكومة الكاظمي.

ورفعت الأمهات صور القائد أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار.

أدلت مولودة محمد، والدة الشهيد سيدو رفيق، بالبيان، وفيه حيّت مقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، مؤكدة وقوفهن إلى جانبها، والسير على نهج الشهداء حتى الرمق الأخير.

وأطلقت أمهات الشهداء في ختام البيان، شعارات تحيي مقاومة القائد أوجلان وقوات الكريلا وشنكال: "يحيا القائد آبو"، تحيا مقاومة الكريلا"، "تحيا مقاومة شنكال"، وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني "تموت الخيانة".

(س ر)

ANHA