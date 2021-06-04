​​​​​​​أمهات الكريلا: يكفي حرق أراضي كردستان... حان وقت الوحدة

سعيّا إلى القضاء على إرادة الشعوب في المنطقة وبالتحديد الشعب الكردي، يشن جيش دولة الاحتلال التركي هجمات إبادة واحتلال على مناطق الدفاع المشروع مديا منذ الـ 23 من شهر نيسان/ أبريل المنصرم، فيما تتصدى قوات الدفاع الشعبي للهجمات وتلحق خسائر فادحة بجيش الاحتلال.

المواقف الشعبية المساندة لقوات الكريلا والرافضة للهجمات تزداد يومًا بعد يوم، ومن المساندين لقوات الدفاع الشعبي أمهات الكريلا اللواتي عبّرن عن تضامنهن مع أبنائهن في حرب الوجود التي يشنها الاحتلال ضدهم.

الأم فاطمة أحمد خليل، والدة الكريلا سولين كوباني، قالت "نحن مع أبنائنا الكريلا قلبًا وروحًا، ليس فقط في مناطق الدفاع المشروع، بل في كل بقعة جغرافية يسكن فيها الكرد، في كل بقعة يدافع فيها الكريلا عن الوجود الكردي لكسر القيود المفروضة عليه من الدول الفاشية المستبدة".

وطالبت الأم فاطمة جميع الكرد في أنحاء العالم بالالتفاف حول قوات الكريلا ومساندتهم، ودعت القوى السياسية الكردية في باشور كردستان إلى تبني موقف واضح وصريح حيال ما تتعرض له الأراضي الكردية من قصف وتدمير.

'حان الوقت ليفتح الكرد أعينهم'

أما الأم فاطمة بركل، والدة الشهيد مظلوم، فقالت إن "كل الكريلا أبناؤنا وليس فقط ابني الشهيد، دولة الاحتلال تحاول حرق أكبادنا، لأن هجماتها على مناطق الدفاع المشروع هدفها واضح وعلني، وهو نفي كل الكرد عن أرضهم لأنها تعلم جيدًا أن الكرد وحدهم أصحاب الأرض الحقيقيين ويعرفون حقيقتها".

وأضافت فاطمة بركل "يكفي حرقًا لأراضي كردستان، يكفينا تشتتًا، حان وقت الوحدة وكسر القيود والابتعاد عن الخيانة، وعلى حكومة باشور أن تراجع نفسها، أليسوا كردًا؟ أليست الأرض التي تتعرض للحرق أرضًا كردية؟ إلى متى سنبقى نعيش في الظلام، وننتظر الأمنيات من أعدائنا".

أما الأم صديقة دابان، والدة الشهيد شيار، فقالت إن "المعركة التي أعلنتها دولة الاحتلال التركية على مناطق الدفاع المشروع هي حرب على الكرد أجمع ومؤامرة دولية، حان الوقت ليفتح الكرد أعينهم ويبصروا ويدركوا المؤامرات التي تحاك ضدهم، وإذا لم يتحدوا سنخسر مناطق جديدة كما خسرنا عفرين وسري كانيه/ وكري سبي/ تل أبيض".

وتابعت صديقة دابان "نقول للكريلا تابعوا الدفاع عن مناطق مديا فنحن معكم إلى النهاية كما وقفتم معنا ودافعتم عن وجودنا، فأنتم أبناؤنا ونحن نثق بأنكم ستنتصرون، وكذلك يتوجب على الشعب الكردي النزول إلى الساحات للتضامن معهم ليعرف الكريلا بأنهم ليسوا وحدهم".

(ن ك/ج)

ANHA