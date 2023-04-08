​​​​​​​أمهات الكريلا: كل أم تعيش على جغرافية كردستان هي أم للمقاتل هارون

تعرضت مجموعة من الكونترا (القروجيين)، للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي، سليم آديامان (هارون ألباك) في منطقة زرغوزا التابعة لناحية هزَخ في شرنخ بباكور (شمال كردستان) واعتدت عليه وسلمته لجنود الاحتلال التركي.

تنديداً بذلك، أدلت أمهات الكريلا في كوباني، ببيان شفهي قرء من قبل والدة الشهيدة في قوات الكريلا دستينا أمارة، نعيمة هاقيل.

رفضت أمهات الكريلا في مطلع بيانهن تسليم المقاتل في قوات الدفاع الشعبي هارون ألباك لسلطات دولة الاحتلال التركي من قبل مجموعة من القروجيين الكرد في باكور كردستان، معتبرات ذلك: "خنجراً جديداً من الخيانة في خاصرة الكرد".

وأكدتن: "هذه الخيانة ليست الأولى من نوعها، فسبق لهؤلاء الخونة دور في تقسيم كردستان لأربعة أجزاء، وفي هجمات دولة الاحتلال التركي على جبال كردستان".

كما رفضت أمهات الكريلا إطلاق اسم الكرد على "مجموعة القروجيين هذه"، وأكدن أن: "هؤلاء ليسوا سوى حفنة من الخونة وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يبيعون أنفسهم لدولة الاحتلال التركي الساعية للقضاء على الكرد أينما كانوا".

واوضحتن أن كل أم تعيش على هذه الجغرافية هي أم للمقاتل هارون، مشددات "سنقف خلفه حتى ينال حريته".

(ن ك/ي م)

ANHA