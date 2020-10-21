​​​​​​​أمهات الكريلا يطالبن باحترام إرادة المجتمع الإيزيدي وتوحيد الكرد لصفوفهم

أدلت أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) والشهداء، اليوم ببيان إلى الرأي العام في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو وناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة.

تربه سبيه

البيان قرىء أمام مركز مؤسسة عوائل الشهداء من قبل جوانا محمد، وأوضحت بأنّ تاريخ شعب شنكال يعود إلى آلاف السنين، حيث تعرضوا لمجازر عدّة من قبل القوى السلطوية بهدف إنهاء وجودهم، وقالت: "إلا أن هذا الشعب العظيم استطاع الصمود أمام تلك الاعتداءات والمجازر التي كان أخرها في آب 2014".

وبيّنت جوانا محمد بأنّ حكومة باشور كردستان والجيش العراقي تركوا المجتمع الأيزيدي وحيداً أمام هجمات مرتزقة داعش، وكان لحركة التحرر الكردستاني دور كبير في تحرير شنكال، وتشكيل إدارة ذاتية في المنطقة من أبناء شنكال، وقالت: "اليوم تحاول الدولة التركية القضاء على إرادة المجتمع الأيزيدي".

وأكدت أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) والشهداء، على ضرورة احترام إرادة المجتمع الأيزيدي في شنكال بتقرير مصيره، وإدراك المخاطر التي تُحيكها الدولة التركية ضد أبناء شنكال.

الدرباسية

وتجمع العشرات من أمهات الكريلا في حديقة الشهيدة زفين في ناحية الدرباسية مطالبين عبر بيان قرئ من قبل معلمة اللغة الكردية ليلى بكر.

وجاء في البيان "باسم أمهات الكريلا والمقاتلين في جبال كردستان، نستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع في حفتانين.

وأدان البيان الصمت الدولي اتجاه الجرائم والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي، وطالب الأحزاب والقوى الكردية بتوحيد صفوفهم لوقف وردع هجمات الاحتلال التركي.

وأكد البيان: "نحن الأمهات سنبقى على خُطى أبنائنا المقاومين في جبال كردستان من أجل القضية الكردية والدفاع عن الشعوب المظلومة وحرية القائد عبدالله أوجلان الذي كرّس فلسفته وحريته في سبيل حرية وحقوق شعوب العالم".

وشدّد البيان في الختام على الاستمرار في المقاومة مع الأبناء المقاومين ضد جيش الاحتلال التركي.

واختتم البيان بالشعارات التي تنادي بحرية القائد عبدالله أوجلان وتحيّي المقاومة.

(كروب/أ ب)

ANHA