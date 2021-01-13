​​​​​​​أمهات الكريلا يستنكرن هجمات الاحتلال على مناطق شمال وشرق سوريا

تستمر فعاليات أمهات الكريلا التي تُنظم كل يوم أربعاء، حيث أدلت أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) والشهداء، اليوم ببيان إلى الرأي العام في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو.

ورفعت الأمهات صور الشهداء والرموز والأعلام الكردية، ورددن شعارات "لا للاحتلال التركي ".

وقرأت زيرين سراج البيان باسم أمهات الكريلا، وقالت فيه: "يستمر الاحتلال التركي بشن المزيد من الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا بهدف احتلال المزيد من الأراضي السورية، وآخرها الهجمات على منطقة عين عيسى، كما يحاول داعش تنظيم نفسه من جديد عن طريق خلاياه النائمة بينما تحاول الحكومة السورية خلق الفتن بين مكونات المنطقة".

وطالبت زيرين سراج المجتمع الدولي والدول الضامنة بتحمل مسؤولياتها تجاه هجمات جيش الاحتلال التركي.

(م ح)

ANHA