​​​​​​​أمهات الكريلا يباركن انتصار مقاومة أبنائهن في غاري 

واجتمع العشرات من أمهات الكريلا، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في ديريك، اليوم الأربعاء، في دوار الشهداء الواقع وسط سوق المدينة للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، لمساندة مقاومة أبنائهنّ الكريلا، وتهنئة انتصارهم في غاري.

وألقت البيان عضوة مجلس عوائل الشهداء، خالصة حاجي، التي هنأت انتصار مقاومة غاري ضد الفاشية التركية.

وكان الاحتلال التركي قد شن، في الـ 10 من شباط/ فبراير الجاري، هجومه على غاري في باشور (جنوب) كردستان.

واستنكرت خالصة حاجي القصف التركي على غاري، وقالت: إن "القصف التركي هو استمرار للمؤامرة الدولية بحق القائد عبدالله أوجلان والعزلة المفروضة عليه".

مشددة على أن "عوائل الشهداء وأمهات قوات الدفاع الشعبي سيرفعون وتيرة النضال من أجل القائد".

ومن جهتها قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء ربيعة أحمد "على الرغم من أن الفاشية التركية استخدمت جميع الأسلحة ضد قوات الدفاع الشعبي في منطقة غاري، إلا أنها هزمت هزيمة نكراء أمام مقاومة قوات الدفاع الشعبي".

وانتهى التجمّع وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة غاري، كما قدّموا عددًا من الأغاني الثورية ابتهاجًا بالنصر الذي حققته قوات الدفاع الشعبي في غاري.

(ع ع/س ر)

ANHA