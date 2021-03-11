​​​​​​​أمهات الكريلا تبارك الـ 8 آذار وتدعو النساء إلى حماية الثورة وتنظيم أنفسهن

بمناسبة الثامن من آذار أصدرت أمهات الكريلا بيانًا، بمشاركة العضوات في مؤسسات المجتمع المدني، مؤتمر ستار، وبيت المرأة.

ورفعت الأمهات خلال البيان صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "نضالنا ضمان ثورة المرأة".

وألقي البيان من قبل الإدارية في المجمع التربوي في ناحية عامودا جيهان حبيب، في حديقة القائد وسط الناحية.

وجاء فيه:

"بمناسبة الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة نوجه التهنئة للنساء وبشكل خاص أمهات الكريلا، ونبارك عليهن هذا اليوم العظيم الذي لولاهم لما وصلنا إلى هذه المرحلة، والنساء اللواتي ناضلن وقاومن ضد الذهنية الأبوية السلطوية التي طمست دور المرأة وانتهكت حقوقها.

نحن بفضل تضحيات الشهداء وصلنا إلى هذه المرحلة والعيش بحرية وكرامة وشرف، إذ وصلت المرأة الكردية إلى مرحلة متطورة من الوعي والثقافة تعرف ما لها وما عليها، ويعود ذلك الفضل إلى الأمهات اللواتي ربين أبناءهن على حب الوطن والتضحية وكبرنهم على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

المرأة مضت إلى الأمام بخطوات واثقة وثابته لم تنظر للخلف بتاتًا، بل تقدمت بجدارة إلى الأمام، وخلعت عنها كل ما علق بها من جاهليات ومعتقدات خاطئة من آلاف السنين، وما فرض عليها من قيود مجتمعية وما تكبلت به من تعصبات جاهلية متخلفة.

نحن أمهات الكريلا سنواصل فعالياتنا لحماية الإنجازات التي حققها أبناؤنا الشهداء والمقاتلين بالمقاومة والنضال وننادي من هنا جميع نساء العالم من أجل أن نتكاتف وأن نكون على قدر المسؤولية لنحمي ثورتنا التي دفعت نساء كثيرات حياتهن ثمنًا لها وليحصلن على مكاسب كثيرة، علينا نحن الحفاظ عليها وتطويرها بالعمل الجاد والملتزم والتنظيم وأن نتسلح بالوعي والإرادة لتحقيق أهدافنا".

هذا وتلقي أمهات الكريلا بيانات بشكل دوري منذ آب 2020، اللجنة المؤلفة من أربع أمهات وإداريات من مؤتمر ستار يشرفون على الأمور التنظيمية الفعاليات بصدد الأوضاع الحاصلة في روج آفا ومدن شمال شرق سوريا وأجزاء كردستان الأربعة، في كل يوم أربعاء.

(س ع/س و)

ANHA