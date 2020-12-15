​​​​​​​أمهات الكريلا من معبر سيمالكا: أوقفوا الهجمات ولا تنجروا وراء المخططات التركية

توجهت، صباح اليوم، أمهات "الكريلا" وأهالي نواحي ديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو إلى معبر سيمالكا الحدودي للتنديد بممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK على منطقة آمدية في باشور كردستان واستهداف مواقع الدفاع المشروع.

ورفعت الأمهات والأهالي صور الشهداء والرموز والأعلام الكردية، ورددوا شعارات "لا للهجمات على الكريلا، نعم للوحدة الوطنية".

وسارت الأمهات والأهالي سيرًا على الأقدام إلى مدخل معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور كردستان، ونظمن احتجاجهن أمام إحدى نقاط قوى الأمن الداخلي.

ثم ألقت غالية أحمد كلمة باسم أمهات الكريلا، استنكرت فيها المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي وقالت:" إن وقفة أمهات الكريلا، اليوم، في معبر سيمالكا هي لتوجيه رسالة إلى جميع القوى الكردستانية بعدم الانجرار وراء المخططات التي تحاك ضد الشعب الكردي ".

وقالت غالية" إن أمهات السلام والكريلا لن يقفن مكتوفات الأيدي حيال ما يجري في مناطق الدفاع المشروع، وكان من المفروض لقوات البيشمركة الوقوف إلى جانب قوات الكريلا في الدفاع عن حقوق الشعب الكردي، إنما للأسف وقفت مع المحتل التركي ضد أبناء شعبها".

'لا يمكن لخط الخيانة أن ينتصر'

وأضافت غالية" إن قوات الدفاع الشعبي قدمت التضحيات في سبيل تحرير شنكال، إلا أن بعض الأطراف اليوم تحاول أن تخلق فتنة للقضاء على إرادة الشعب الإيزيدي ومكتسباته التي تحققت بدماء الشهداء".

وقالت غالية" لا يمكن لخط الخيانة أن ينتصر في كردستان لأن الشعب الكردي بات يدرك حقوقه المشروعة في الأجزاء الكردستانية، وأي خيانة من قبل أي طرف فغير مقبولة وسيدفع ثمن خيانته".

وناشدت غالية باسم أمهات الكريلا القوى الكردستانية والأحزاب السياسية في باشور كردستان عدم الانجرار وراء مخططات الاحتلال التركي ووقف الهجمات في مناطق الدفاع المشروع ".

وبعد الانتهاء من البيان رفع المجتمعون شعارات "لا للاقتتال الكردي- الكردي، نعم للوحدة الوطنية، الموت للخونة".

(م ح)

ANHA