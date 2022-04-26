​​​​​​​أمهات الكريلا في حلب يدعون أهالي البيشمركة إلى منع أبنائهم من الانجرار وراء مخططات تركيا

وأصدرت أمهات الكريلا في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اليوم، بياناً، حول هجمات جيش الاحتلال التركي ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وقرئ البيان أمام مركز مؤتمر ستار في القسم الغربي من الحي، من قبل رانيا جعفر والدة المقاتل عزيز، بحضور العشرات من أمهات الكريلا.

وجاء في البيان:

"نستنكر بأشد العبارات، الهجمات الفاشية التركية ضد مناطق الدفاع المشروع ونحيي مقاومة الكريلا ضد المعتدين على الشعب الكردي والسالبين حقوق الشعب الكردي أينما وجدوا وكانوا، ونرى أن لقوات الكريلا حق الدفاع عن المناطق الكردية التي يتم الاعتداء عليها من قبل الاستعمار التركي، وحتماً سيفشلون".

بيان أمهات الكريلا أشار إلى أن هجمات الاحتلال التركي لا تستهدف جهة معينة بل "هي ضد شعب بأكمله وضد كافة الحريات والديمقراطيات بالمنطقة".

وحول مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الهجمات، جاء في البيان: "اليوم تتم خيانة حزب قاوم وما زال يقاوم بإرادته دون دعم من أي دولة كانت، تتم خيانته من حزب يعتبر نفسه شقيقاً وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الذي تأسس على خيانات من الأجداد إلى الأبناء".

وأضاف البيان: "ونحن كأمهات الكريلا نرفض وبشدة الاقتتال الكردي الكردي، الذي يودي بحياة أبنائنا، إن كان من البيشمركة أو الكريلا، وهذا الاقتتال هو لصالح الأعداء الذين يريدون تقسيمنا وطمس الكرد وتاريخهم العريق".

كما دعا البيان في ختامه "أهالي البيشمركة إلى عدم الانجرار وراء العدو ومنع أبنائهم من المشاركة في حروب تخدم مصلحة العدو".

(ل)

ANHA