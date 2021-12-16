​​​​​​​أمیر عبد اللهیان: لن نقبل التزاماً يتجاوز الاتفاق النووي

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن بلاده لن تقبل في المفاوضات الجارية في فيينا التزاما يتجاوز الاتفاق النووي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي للوزير أمير حسين عبد اللهيان مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انتونيو غوتيريش مساء الأربعاء حيث جرى البحث حول المفاوضات الجارية في فيينا وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن الفريق الإيراني المفاوض يشارك في المفاوضات بمبادرات وصلاحيات لازمة ويسعى بجدية للوصول إلى اتفاق جيد".

واعتبر أمير عبداللهيان عدم امتلاك الطرف الآخر لمبادرة ما من عوامل بطء التقدم في المفاوضات وأضاف: "لقد قدمنا نحن نصّين حول موضوعي رفع الحظر والقضايا النووية. هذان النصان مطابقان للاتفاق النووي ولم نطرح طلبا يتجاوز الاتفاق وفي الوقت ذاته لا نقبل أي التزام يتجاوز الاتفاق".

وأشار إلى أن الجانب الإيراني قدم في المفاوضات مقترحات جيدة يمكنها أن تكون الأساس لاتفاق مستديم وأضاف: مثلما أكدنا مرارا فإن الضرورة لرفع الهواجس المزعومة المطروحة من قبل الأطراف الغربية هو الإلغاء الكامل لإجراءات الحظر المتعلقة بالاتفاق النووي.

وتابع أمير عبد اللهيان: "إنه إثر إدانة العمل التخريبي في موقع كرج من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد أعلنا نحن من باب حسن النية بأننا سنسمح بنصب الكاميرات في الموقع".

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "نحن نسعى بحسن النية والمبادرة النشطة للوصول إلى اتفاق جيد لكننا لا نتحمل لغة التهديد أبدا وعلى الأطراف الغربية أن تعلم بأن لغة التهديد تجاه إيران تعطي نتيجة عكسية".

من جانبه وصف أمين عام منظمة الأمم المتحدة مفاوضات فيينا بأنها مهمة، وقال: "إننا نعتقد بأن الاتفاق النووي وثيقة مهمة وداعمة للسلام والاستقرار الدولي".

وأضاف غوتيريش: "إن مواقف منظمة الأمم المتحدة حول الاتفاق النووي واضحة وصريحة وقد دعمناه على الدوام".

وأشاد بخطوة إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والموافقة على نصب الكاميرات في موقع كرج، معتبرا هذه الخطوة مؤشرا لتعاون طهران الجيد مع الوكالة الأمر الذي سيترك تأثيره الإيجابي في عملية بناء الثقة خلال المفاوضات.

وأضاف: "سنستخدم جميع آليات منظمة الأمم المتحدة وسنبذل جهودنا لوصول هذه المفاوضات إلى نتيجة جيدة".

(م ش)