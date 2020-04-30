​​​​​​​عمال: الأول من أيار يوم للكفاح

يصادف الأول من أيار عيد العمال العالمي، ويحتفل به كافة العمال في أرجاء العالم، حيث يعدّ العمال الشريحة الأكثر إنتاجاً والباذلة للجهود الكبيرة.

وبهذه المناسبة استطلعت وكالة أنباء هاوار آراء عدد من العمال في ناحية الدرباسية، الذين طالبوا نقابة العمال بزيادة رواتبهم وتقديم الدعم لهم.

محمد معصوم، عامل نظافة في بلدية الشعب في ناحية الدرباسية قال: "نحن نعمل في الأيام العادية والعطل للحفاظ على نظافة المدينة".

وهنأ معصوم الأول من أيار على جميع عمال العالم، وعدّ هذا اليوم بمثابة "الكفاح" لهم.

أما عامل النظافة، خضر إبراهيم، طالب في هذه المناسبة بدعمهم بشكلٍ أكبر، وتابع "يجب دعم ومساندة العمال أكثر لأننا الفئة الأكثر التي تقدم الخدمات للشعب".

وعبّر إبراهيم عن فخره بهذا اليوم قائلاً : "نحن كعمال النظافة نفتخر بهذا اليوم، ونستمد منه قوتنا عندما تكون مدينتنا نظيفة وجميلة".

ومن جانبه طالب عامل الميكانيك، أيمن أسعد في هذه المناسبة بتأمين مكان مخصص لمحال الميكانيك والصناعة لعدم إزعاج الأهالي.

(هـ ن)

ANHA