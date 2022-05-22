​​​​​​​عمال إقليم الفرات ينددون بالاحتلال التركي وهجماته على جبال كردستان

نظّمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات اليوم، مسيرة بالآليات، شارك فيها المئات من العمال في مدينة كوباني، للتنديد بهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وزينت الآليات بصور القائد أوجلان والشعارات الثورية "لا للاحتلال"، "الخزي والعار للخونة، "النصر للكريلا والحرية للكرد".

وانطلقت المسيرة من أمام مقر اتحاد السائقين بمدينة كوباني وجابت شوارعها، وكانت في مقدمة المسيرة حافلة "النصر" التي أطلقها الحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات منذ يومين للإعلان عن حملة النفير التي أعلنت عنها منذ أكثر من شهر.

بعد وصول المسيرة إلى ساحة المرأة الحرة وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم أدلى الشبيبة الثورية السورية ببيان للرأي العام قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات هبون محمد، جاء فيه:

"الهدف من هجمات دولة الاحتلال التركي على قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، هو كسر إرادة الشعب الكردي، وكسر خط المقاومة الممتد من جبال كردستان إلى عموم أرض كردستان المحتلة".

وتابعت: "هدف الكرد اليوم هو دحر المحتلين عن أرضهم، واليوم يخرج العمال ليقولوا كفى للاحتلال، كفى لإبادة للكرد".

واختتمت هبون محمد البيان بالتأكيد على أن الكرد تجاوزوا مرحلة الإدانة، وحان وقت النفير العام للوقوف إلى جانب قوات الكريلا.

(ن م/ د)

ANHA