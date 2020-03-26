​​​​​​​عمال النظافة: التزموا بالحظر, نحن نعرض أنفسنا للخطر من أجلكم

دخل حظر التجوال يومه الرابع في مدينة الحسكة للوقاية من فيروس كورونا المنتشر في معظم دول العالم, وسط نسبة التزام تصل إلى ما يقارب 90% في الأحياء الشمالية و70% في الأحياء الجنوبية.

عمال النظافة في بلدية الشعب يستمرون بعملهم بشكلٍ دائم, من تنظيف الشوارع الرئيسة والأحياء وتعقيمها، وإخراج النفايات إلى خارج المدينة.

ويرتدي العمال قفازات طبية ويحملون أكياس القمامة ويقومون بانتشال القمامة المتواجدة في الشوارع وعلى جوانب الأرصفة.

حسن محمد، أحد عمال البلدية في المدينة, قال لوكالة أنباء هاوار: "نقوم بتنظيف الشوارع بشكل يومي ودوري, للحفاظ على نظافة الأحياء, ومن أجل الوقاية من هذا الوباء المنتشر في الكثير من دول العالم وبشكل سريع".

ودعا حسن محمد، الأهالي قائلاً: "ندعو أهالي مدينة الحسكة إلى الالتزام بحظر التجوال حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا, نحن الآن نعرض أنفسنا للخطر من أجل سلامة شعبنا, ولذلك ندعوهم للبقاء في منازلهم".

(ه إ/هـ ن)

ANHA