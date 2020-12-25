​​​​​​​عمال النظافة ينتقدون... بتعاون الأهالي معنا سنحافظ على نظافة مديتنا أكثر

بدءاً من ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات المساء، يقوم عمال النظافة في مدينة منبج بعملٍ دؤوب في سبيل الحفاظ على نظافة المدينة وإضفاء رونق جميل على المدينة.

ولكن لدى هؤلاء العمال انتقادات لبعضٍ من الأهالي، إذ يقول العمال: إنّ بعض الأهالي لا يتعاونون معنا بالشكل المطلوب وهو ما تسبب بتواجد دائم للقمامة على أرصفة الطرقات.

ويرى العمال ذلك إجهاضا للجهود الحثيثة التي يبذلونها في سبيل تنظيف المدينة، ووجّهوا مطلبهم للأهالي للتعاون معهم أكثر، في سبيل المحافظة على نظافة المدينة التي يتشاركون فيها العمال والأهالي العيش.

نافع الموسى، أحد عمال النظافة في منبج، يقول: "نقوم بتنظيف الشارع من أوله، ونلاحظ عند نهاية التنظيف إخراج الأهالي للقمامة ورميها في الشارع, مع العلم إنّنا نشغّل الموسيقى التي تنبّه بقدوم سيارة القمامة".

وأضاف قائلا: "في بعض الأحيان الأهالي يرمون أكياس القمامة من فوق أسطح المنازل على الشارع، ممّا يسبب تناثر للأوساخ في الطريق، وعلى الرغم من تنبيهنا لأكثر من مرة، الأهالي لا يتقيدون ولا يتعاونون معنا, ولا يضعون القمامة في مكانها المُخصّص في الحاويات بل تُرمى بجانب الحاويات، وهذا محل نقد على الأهالي الذين لا يتقيدون بذلك".

ولدى البلدية مجموعتان من عمال النظافة، تعمل المجموعة الأولى من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 4 مساء، بينما تبدأ المجموعة الثانية العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة العاشرة.

في سياق متصل يقول الإداري في مرآب بلدية الشعب في منبج ،بكري محمد: إنّ "الأهالي لا يلتزمون مع العمال علماً بأنّ سيارات جمع القمامة مزوّدة بموسيقى تنبيهية لإخراج القمامة من المنازل, وهذا ما يسبب عبء ومشقة على العمال عندما تُرمى القمامة بشكل عشوائي في الشوارع".

ودعا بكري محمد الأهالي لإخراج القمامة في وقتها المحدد عند سماع الموسيقى التنبيهية، لكي يقوموا بدورهم بتنظيف الشوارع بشكل كامل، حفاظاً على نظافة المدينة وتجنّباً لانتشار الأمراض.

(كروب/ج)