​​​​​​​أم وولدها يناضلان معاً ضمن صفوف الثّورة

ما يجعل من أي ثورة قوّة لا يستهان بها ويدخلها صفحات التاريخ هي قصص البطولة والفداء التي يخوضها الثوّار. وفي ثورة روج آفا تشكّل البطولة والفداء القوّة البنّاءة للثورة التي نعيش تفاصيلها ونتائجها كل يوم.

تجربة سارا محمد واحدة من قصص البطولة والفداء ضمن ثورة روج آفا. سارا انضمت إلى الثورة برفقة ابنها لتصبح قائدته ووالدته في الوقت نفسه. وهي تقاوم إلى جانب ابنها كتفاً بكتف ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لتحمي أرضها وشعبها ومدينتها من هجمات المحتلّين.

الأم وابنها اتّخذا مكانهما في حماية عين عيسى ويناضلان إلى جانب بعضهما ضد المحتلّين.

" علينا أن نتّحد لنحمي وطننا"

تقول سارا محمد: "نحن هنا لنحمي وطننا وأرضنا وشعبنا. نريد أن ينضمّ كل شخص إلى هذه الثورة، ويتّخذ مكانه ضمنها لمقاومة المحتلين. على الأم والابن، الأب والابن، الأخت والأخ أن يأخذوا مكانهم ضمن هذه الثورة. لا نريد أن يدخل المرتزقة إلى أراضينا لذلك أقوم أنا وابني بواجبنا في حماية شعبنا ووطننا. علينا أن نقوم بواجبنا ضمن الثورة ونقف إلى جانب بعضنا كتفاً بكتف ويداً بيد وأن نكون كعائلة واحدة وعلينا أن نتّحد لنحمي وطننا".

وعبّرت سارا عن فرحها لأنّها تشارك في المقاومة والنضال مع ابنها ودعت الجميع للانضمام للنضال، وقالت: "انضمّ ابني إلى الثورة برغبته وإرادته وعلى عكس ما هو متعارف عليه بأن يكون الأمر مؤلماً بالنسبة للأم فأنا أشعر بالفرح، وأنا فخورة بابني لأنّني نقاوم إلى جانب بعضنا البعض لخدمة شعبنا وكل هذا برغبتنا. نحن نقف إلى جانب أبنائنا وأخوتنا، علينا أن نكون إلى جانبهم ونشاركهم المقاومة، علينا أن نشكّل وحدة. في ثورة روج آفا على الجميع من نساء ورجال وشباب وشيوخ وأطفال أن يكونوا إلى جانب بعضهم، نحن مجبرون على الدفاع عن وطننا لأنّ دولة الاحتلال التركي تشنّ الهجمات علينا لإخراجنا من أرضنا فهي طامعة بأرضنا، وتريد إخراج شعبنا من أرضه لذلك علينا الوقوف في وجه هذا المخطط".

"أدافع عن شعبي إلى جانب أمّي"

محي الدين أحمد صالح الذي يقاوم الهجمات إلى جانب والدته سارا يقول: " أتخذ أنا وأمي مكاننا ضمن صفوف قوات أسايش عين عيسى، ونعمل على حماية شعبنا من هجمات الاحتلال التركي، لذلك نقوم بتفتيش الأشخاص والسيارات الداخلة إلى المدينة والخارجة منها".

مقاومة الشعوب إلى جانب بعضها أحد العناصر التي أدخلت ثورة روج آفا إلى صفحات التاريخ، فشعلة هذه الثورة جمعت كافة الشعوب والمكوّنات وضمّت بين صفوفها الأمهات والآباء والأخوة والأخوات للمقاومة إلى جانب بعضهم، الذين تحدّوا كافة الانتهاكات من تعذيب ونهب وسلب واغتصاب واحتلال ووقفوا في وجهها وتحوّلوا إلى رموز للمقاومة أمثال سارا وابنها.

(م م)

ANHA