​​​​​​​اليوسف: الإدارة المدنية في دير الزور تتعرض لاستهداف مخطط ومعدّ مسبقًا

ازدادت، في الفترة الأخيرة، عمليات استهداف العاملين في الإدارة المدنية الديمقراطية في ريف دير الزور المحرر من مرتزقة داعش.

وتعرض وجهاء وشيوخ عشائر بالإضافة إلى عاملين في الإدارة المدنية الديمقراطية وقائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل "أبو خولة" والناطقة باسم مجلس دير الزور العسكري ليلوى العبد الله، لمحاولات اغتيال خلال الفترة الماضية.

وتقف أطراف عديدة خلف عمليات الاستهداف هذه، إذ قالت الناطقة باسم مجلس دير الزور العسكري، ليلوى العبد الله في وقت سابق إن الخلايا التي تستهدف العاملين في الإدارة المدنية والقوات العسكرية يتبعون لداعش والحكومة السورية وإيران وتركيا.

وفي هذا السياق، أجرت وكالتنا لقاءً مع الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني، غسان اليوسف، الذي قال إن لإدارة المدنية الديمقراطية تعرضت في الأشهر الأخيرة لاستهداف ممنهج ومخطط ومعدّ مسبقًا.

وأشار اليوسف إلى أن تلك الهجمات استهدفت أعضاء إداريين في إدارة المجلس، ممن لهم دور فاعل في إدارة المجلس وفي المجتمع وأضاف: "لدينا جدول كبير لمن تعرضوا للاستهداف المباشر، وهم من أعضاء الإدارة العامة المهمّين، بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل المساندة والداعمة للمجلس".

جهات محلية ودولية تقف وراء الهجمات في دير الزور

ولفت اليوسف إلى تصاعد عمليات الاستهداف قائلًا: " خلال الأيام العشر الأخيرة تعرض أعضاء إدارة المجلس لأربعة عمليات استهداف واغتيال، مما يثير القلق بين مساندي المجلس وموظفيه، وبدورنا نحاول مع الجهات الأمنية والتحالف الدولي الحد من هذه العمليات ومعرفة من يقف خلفها".

وأكد اليوسف أن جهات أخرى إلى جانب داعش تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار والأعمال والإنجازات التي حققها أبناء دير الزور، وأضاف قائلًا: "هناك عدة جهات محلية ودولية تقف وراء هذه العمليات وليس فقط داعش، لأن دير الزور منطقة مهمّة من سوريا، ولها مكانة استراتيجية في البلاد، لذلك تسعى مختلف الأطراف إلى تحقيق أطماعها".

وأرجع اليوسف ازدياد تحرك تلك الخلايا إلى التجاذبات الدولية في المنطقة، وأكد أن هذه الهجمات تأتي في ظل الاعتراف الدولي "نوعًا ما" بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبعد الإنجازات التي تحققت في المنطقة رغم الإمكانات القليلة المتوفرة "الأمر الذي أغاظ البعض، مما دفعهم إلى تحريك خلاياهم والبدء باستهداف الإدارة وإدارييها".

داعش لم ينته

ولفت اليوسف إلى أن داعش لم ينتهِ في دير الزور، وقال: "تنظيم داعش الإرهابي لم ينتهِ، له خلايا نشطة في المنطقة، ويقوم بهجمات مستمرة، ويستهدف العديد من الأطراف العشائرية والعسكرية والإدارية".

وناشد الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني، غسان اليوسف، التحالف الدولي بدعم قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل قوات المنطقة، لملاحقة الأطراف التي تحاول تقويض أمن المنطقة، ودعا التحالف إلى القيام بإجراءات تحدُّ من تلك الهجمات.

(ح)

ANHA