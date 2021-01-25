​​​​​​​اليونيسف: أكثر من نصف الأطفال السوريين محرومون من التعليم

وأصدر كل من المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي والمدير الإقليمي لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان بيانًا مشتركًا قالا فيه: "لا يزال الأطفال في سوريا يتحملون وطأة الأزمة التي ستتميز بمرحلة قاتمة مدتها عشر سنوات في آذار/ مارس من هذا العام، حيث يعاني نظام التعليم في سوريا من الإرهاق، ونقص في التمويل، وهو غير قادر على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال".

وأضاف البيان: "داخل سوريا، هناك أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، وقرابة 40 في المئة منهم من الفتيات، ومن المحتمل أن يرتفع هذا الرقم في العام الجاري بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا الذي أدى إلى تفاقم تعطل التعليم في سوريا".

وبحسب البيان "لم يعد من الممكن استخدام واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سوريا، لأنها دمرت أو تضررت أو تستخدم لأغراض عسكرية، حيث إنه غالبًا ما يتعلم الأطفال القادرون على الالتحاق بالمدرسة في الفصول الدراسية المكتظة وفي المباني التي لا توجد فيها مرافق مياه وصرف صحي كافية أو كهرباء أو تدفئة أو تهوية".

وأكدت الأمم المتحدة، بحسب البيان، أنه كان هناك ما يقارب من 700 هجوم وقع على منشآت التعليم والموظفين في سوريا منذ بدء التحقق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وكان هناك 52 هجومًا العام الماضي.

ودعا بيان اليونيسيف إلى أن يظل التعليم منارة لملايين الأطفال، وذلك مع استمرار الحرب، وقالت إنه حق يجب حمايته والمثابرة عليه.

وختمت المنظمة بيانها بدعوة كافة أطراف النزاع إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق التعليمية والموظفين في جميع أنحاء سوريا.

(م ش)