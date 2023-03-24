​​​​​​​اليونيسف تحذر.. ملايين الأطفال معرضون لسوء التغذية في اليمن

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان، اليوم، إن "من بين 11 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، يعاني أكثر من 540 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم"، مضيفة "يموت طفل في المتوسط كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها".

ولفتت المنظمة إلى أنها "بحاجة ماسة إلى 484 مليون دولار" عام 2023 لمواصلة تدخلها في هذا البلد وهو الأفقر في شبه الجزيرة العربية وقد دمرته أكثر من ثماني سنوات من الحرب".

وحذرت من أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة "قد يواجه ملايين الأطفال مخاطر متزايدة" لناحية سوء التغذية، مشددة على أنه "إذا لم تصل الأموال، قد تضطر اليونيسف إلى تقليص مساعدتها الحيوية للأطفال الضعفاء"، مشيرة في هذا السياق إلى أنه قتل أو شوه أكثر من 11000 طفل بسبب الحرب الدائرة في اليمن، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الدول المانحة تعهدت في نهاية شباط/ فبراير تقديم 1,2 مليار دولار لسكان اليمن وهو ما أثار استياء منظمات الإغاثة الإنسانية التي كانت تطالب بأكثر من 4 مليارات دولار.

ووفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة فإن أكثر من 21,7 مليون شخص أو ما يعادل ثلثي السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، حيث تحذر المنظمة الدولية ومنظمات الإغاثة، بانتظام من مجاعة واسعة النطاق في البلاد.

(د ع)