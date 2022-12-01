​​​​​​​اليونسكو تدين استهداف مراسلنا عصام عبد الله

أدانت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أودري أزولاي، اليوم الخميس، استهداف مراسلنا في ديرك عصام عبد الله، الذي استشهد أثناء متابعته لهجمات دولة الاحتلال التركي على قرية تقل بقل التابعة لديرك.

واستشهد مراسلنا في ديرك، عصام عبد الله، في ليل 19- 20 من تشرين الثاني الماضي، أثناء تغطية الدمار الذي خلفته غارة جوية تركية في تقل بقل، قبل أن يتعرض المكان نفسه لغارة أخرى.

وشددت أودري في بيان نشره موقع اليونسكو الرسمي، على ضرورة التزام الدول بحماية الصحفيين.

وقالت أودري: "أدين مقتل الصحفي عصام عبد الله، من واجبات الصحفيين تقديم الأخبار والمعلومات التي تهم الجمهور، بما في ذلك تغطية البيئات الخطرة، يجب ضمان سلامتهم وحمايتهم".

إلا أن المديرة العامة للمنظمة الدولية لم تذكر في بيانها اسم تركيا التي تسببت باستشهاد مراسلنا و10 مواطنين آخرين في المكان نفسه.

كما ذكر البيان أن اليونسكو "تعمل على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية وبناء القدرات وتنسيق تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب".

(م ش)