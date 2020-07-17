​​​​​​​اليونان: تركيا تزعزع استقرار المنطقة

وأكد رئيس الأركان اليوناني أن قواته مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي بلاده وحقوقها وسيادتها ضد أي تهديد تركي.

كما شدد على ضرورة التنسيق بين دول شرق المتوسط للحفاظ على أمن المنطقة ورخاء مواطنيها.

ويذكر أن التوترات تصاعدت بين اليونان وتركيا خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية ملف المهاجرين والتنقيب عن الغاز والاتفاقية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.

وكان بيان للخارجية الفرنسية أكد، الاثنين الماضي، أن موقف دول الاتحاد الأوروبي موحد تجاه ضرورة دعم موقف كل من قبرص واليونان في مواجهة السياسات التركية.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، في كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أن "سلوك تركيا على الصعيد الإقليمي غير مقبول".

ووصف ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، العلاقة بين الاتحاد وتركيا ليست على ما يرام.

وتطالب دول الاتحاد الأوروبي بشكلٍ دائم أنقرة بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب في المتوسط وتدعوها إلى المشاركة بفعالية في التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

(ش ع)