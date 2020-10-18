​​​​​​​اليونان: تركيا لا تتورع عن تعريض حياة البشر للخطر

وذكرت الوزارة في بيان أن قرار أنقرة يُضاف إلى "قائمة طويلة من المزاعم التركية وغير القانونية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وهي مزاعم مسؤولة عن التصعيد في الفترة الأخيرة".

وأكدت الخارجية اليونانية أن "الإجراءات التركية ستتعارض مرة أخرى مع الشرعية الدولية".

وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية، الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" في مياه الجرف القاري لليونان.

وقالت اليونان، الإثنين الماضي، إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل "تصعيدًا كبيرًا"، و" تهديدًا مباشرًا للسلام في المنطقة".

وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي بحثت فرض عقوبات على تركيا.

إلا أن وسائل الإعلام اليونانية أكدت، الأسبوع الماضي، أن سفينة التنقيب التركية دخلت الجرف القاري اليوناني.

(ش ع)