​​​​​​​اليونان: رسالة الحزم الأوروبية واضحة تجاه تركيا

وأوضح ميتسوتاكيس أن القمة تؤكد بوضوح أن تحسين العلاقات بين الاتحاد وبين تركيا تقتضي تعليق تركيا كل عمل أحادي الجانب.

وأكد أن القمة شددت على العواقب التي ستترتب إذا واصلت تركيا سلوكها العدائي.

وكانت القمة الأوروبية قد حددت كانون الأول/ديسمبر أفقًا لمراجعة مختلف المقاربات بشأن تركيا.

فيما اتفق زعماء الاتحاد في القمة على وجوب سحب أنقره سفنها من مياه قبرص أسوة بانسحابها من مياه اليونان، وإذا لم تفعل، فإن خيار العقوبات سيكون الوحيد المتوفر.

ويذكر أن الخلاف احتدم بين تركيا وعدة دول أوروبية منذ 10 آب/ أغسطس المنصرم على خلفية تنقيب تركيا شرقي المتوسط.

(س ر)