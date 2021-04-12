​​​​​​​اليونان: ليبيا مستعدة لمناقشة رسم الحدود معنا واتفاقيتها مع تركيا باطلة

وأفادت المتحدثة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، في تصريحٍ أدلت به إلى إذاعة "سكاي" المحلية، أنّ السلطات الانتقالية الليبية اقترحت تشكيل لجنةٍ فنيةٍ لمراجعة القضية.

وانتقدت أريستوتيليا بيلوني في الوقت نفسه اتفاقية عام 2019 التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، ووصفتها بأنّها "لا أساس لها" و"غير صالحة"، مشيرةً إلى أنّها ألقت بظلالها على علاقات ليبيا مع اليونان وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد طالب خلال لقاءٍ جمعه بنظيره عبدالحميد ديببة في طرابلس، الثلاثاء الماضي، بضرورة إلغاء الاتفاقية البحرية مع أنقرة معتبرًا إيّاها "غير قانونية".

وقال ميتسوتاكيس في هذا الشأن: "بالطبع، من المهم جدًّا بالنسبة لنا إلغاء الوثائق غير القانونية التي يتم تقديمها على أنّها اتفاقات دولية ولكن ليس لها أي أساس قانوني مثلما صرّح بذلك بوضوح مجلس أوروبا".

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الديببة، إلى أنّ ليبيا مستعدة لتشكيل لجنةٍ مشتركةٍ مع اليونان للبدء في محادثات بين جزيرة كريت وليبيا حول ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

ويُذكر أنّ توقيع حكومة الوفاق السابقة، مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا في تشرين الأول/ نوفمبر من العام 2019، تسبّبت في توتير العلاقات بين اليونان والسلطات في غرب ليبيا في ذلك الوقت، وعلى إثرها طردت أثينا سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية.

(د ع)