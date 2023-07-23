​​​​​​​اليونان يشهد أكبر عملية إجلاء على الإطلاق

أعلنت السلطات اليونانية الأحد، أن حرائق غابات مستعرة في جزيرة رودس، أجبرت المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة، وفي وقت لاحق، ووصفت المتحدثة باسم الشرطة كونستانتيا ديموغليدو عملية الإجلاء بأنها "الأكبر" في تاريخ البلاد، حسب وكالة فرانس برس.

وقالت كونستانتيا ديموغليدو: "إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق، جرى كل شي على ما يرام، والتزم الجميع، وخصوصاً السياح بتعليماتنا"، مضيفة: "اضطررنا إلى إخلاء منطقة فيها 30 ألف شخص".

وأجلت سفن تابعة لخفر السواحل وأكثر من 30 قارباً خاصاً ما لا يقل عن ألفي شخص، بينهم سائحون، من الشواطئ القريبة من منطقتي كيوتاري ولاردوس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة، وفقاً لما قال نيكوس أليكسيو المتحدث باسم خفر السواحل لشبكة سكاي التلفزيونية.

وتسبّبت الحرائق في تدمير مساحات شاسعة من الغابات، منذ اندلاعها في منطقة جبلية يوم الثلاثاء. وذكرت وكالة أثينا للأنباء أن الحرائق ألحقت أضراراً بثلاثة فنادق في قرية كيوتاري الساحلية السبت.

وتكافح فرق الإطفاء التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة بؤر جديدة من الحرائق المشتعلة، منذ خمسة أيام وأججتها الرياح العاتية، وتشارك طائرات تقذف المياه في جهود إخماد النيران.

وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق غابات في جزيرة رودس ومناطق أخرى في اليونان الأحد، وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

بدروها، ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، فيما اعتُبر اثنان في عداد المفقودين، بعدما تسبّبت أمطار غزيرة في فيضان نهر على ضفتيه في قرية قرب مدينة هانغتشو شرقي البلاد، السبت.

وأضافت أن مياه الفيضان اجتاحت المنازل وجرفت أيضاً سكانا ومتعلقاتهم.

والسبت، غمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من شمال شرق الصين، ما أسفر عن إتلاف عشرات المنازل والمحاصيل في المنطقة المعروفة بأنها سلة غذاء الصين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن ما يصل إلى 5600 شخص، أجلتهم السلطات في إقليم لياونينغ، إثر هطول أمطار غزيرة على عدة مدن.

(م ش)