​​​​​​​اليونان يجدّد تأكيده على ضرورة خروج القوات الأجنبية وعقد انتخابات ليبيا

وجاء ذلك في تدوينة على "تويتر" عقب لقائه مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف ديندياس: "في حديثي مع وزير الخارجية الجزائري حول التطورات في ليبيا، كررت الموقف اليوناني الثابت الذي تتشاطره الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بشأن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد".

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/ شباط الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

(ش ع)