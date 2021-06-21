​​​​​​​اليونان ومصر تؤكدان على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

وأكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر جمعه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على وجود توافق مع مصر بشأن ضرورة إحلال السلام في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وشدد ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، على أهمية تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا.

من ناحيته، قال السيسي، إن هناك توافقًا مع اليونان، على دعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المرتقب قبل نهاية العام الجاري.

وفي ملف سد النهضة، قال السيسي "أكدنا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وضلوع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف".

وأردف السيسي أنه شدد على ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام المياه الإقليمية للدول.

وعلى صعيد آخر، أبدى السيسي تضامنه مع اليونان تجاه أي محاولات لانتهاك سيادتها، فيما قال رئيس الوزراء ميتسوتاكيس، إن المطلوب هو أن يكون البحر المتوسط رابطًا للتقريب بين الشعوب وليس للتفريق بينهم.

(د ع)