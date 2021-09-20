​​​​​​​اليونان توجه احتجاجًا ضد انتهاك تركي جديد في مياهها الإقليمية

وتقدّم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، بتوجيه احتجاج إلى تركيا ضد قيام قوارب تابعة لها بالصيد "غير القانوني" في المياه الإقليمية للبلاد، بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية اليونانية على الإنترنت ونقلته شبكة العين الإخبارية.

والعلاقات بين أثينا وأنقرة متوترة أصلًا على خلفية تنقيب تركي غير قانوني على احتياطات نفطية في شرق المتوسط.

وساند الاتحاد الأوروبي موقف اليونان البلد العضو في الاتحاد ضد أطماع أنقرة ولوح بفرض عقوبات على تركيا.

وأظهرت تركيا المأزومة اقتصاديًّا مواقف متضاربة في ملف التنقيب عن الغاز شرق المتوسط.

وسعت تركيا مؤخرًا، إلى احتواء أزماتها الدبلوماسية تجاه جيرانها. لكن خطواتها طالما مُنيت بانتكاسات على خلفية سياساتها المتضاربة.

(د ع)