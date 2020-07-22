​​​​​​​اليونان تنشر بوارج عسكرية بعد التحركات التركية

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله إن "الوحدات البحرية تم نشرها منذ أمس (الثلاثاء) في جنوب وجنوب شرق بحر إيجه"، رافضاً الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت البحرية اليونانية إن لديها "استعدادات متزايدة لمواجهة الأنشطة التركية في بحر إيجه"، على خلفية تنقيب أنقرة منذ أشهر عن مصادر للطاقة قرب جزر يونانية، الأمر الذي نددت به أثينا أكثر من مرة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان الجيش اليوناني، دخول قواته في حالة تأهب، بعدما كشفت تركيا عن نيتها إجراء تنقيب جديد عن النفط بالقرب من جزيرة يونانية.

وكانت أنقرة قد قالت في وقت سابق إنها ستجري مسحاً تقنياً في أعماق البحار في جنوب وشرق جزيرة كاستيلوريزو القريبة من سواحل تركيا، شرقي المتوسط.

)ي ح)